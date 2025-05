Ce jeu iconique de Windows XP fait son retour sur Android

Ce développeur propose aux joueurs une vague de nostalgie en ramenant en 2025 sur Android, le célèbre Pinball sorti sur Windows XP.

Certains jeux bénéficient d’une aura qui les rend véritablement iconiques. Sur smartphone, on peut penser à Flappy Bird, qui fait son grand retour en 2025, mais aujourd’hui c’est un autre titre de légende tout droit sorti des PC des années 2000 qui renaît : le flipper Space Cadet.

Ce jeu de flipper, préinstallé sur Windows XP, proposait aux joueurs de faire une partie dans un décor spatial rythmée par des effets sonores futuristes. Devenu culte au fil des années, Space Cadet revient dans une version repensée pour les smartphones. De quoi procurer de la nostalgie aux plus anciens et pourquoi pas séduire une nouvelle génération de joueurs.

Dépassez l’ordinaire : la HUAWEI WATCH FIT 4 Pro est conçue pour relever tous les défis Cette montre ultra-fine et légère en titane et verre saphir permet une analyse professionnelle des sports d’extérieurs : cartes de golf intégrées, suivi d’itinéraires pour les sports nautiques, cartes de contour hors ligne pour le trail… Le tout jusqu’à 10 jours d’autonomie.

Cette nouvelle version est l’œuvre du développeur Kyle Sylvertre qui a utilisé une version décompilée du jeu présent sur GitHub afin de le proposer directement sur le Google Play Store pour une installation des plus simples, rapporte 9to5Google.

Cette nouvelle version du souhait de son développeur est totalement gratuite et ne contient ni publicités, ni achats intégrés. Ce dernier s’étant basé sur la version décompilée du développeur k4zmu2a, précise que le gros du travail a été fait par lui et qu’il souhaitait simplement le voir portée sur Android. Chapeau bas.

De re-retour

Ce n’est pas la première fois que Space Cadet fait son retour sur Android. En 2022, un développeur s’était déjà penché sur la question à partir d’un fichier apk à installer.

Cette nouvelle version a, pour elle, le mérite de s’installer plus simplement et d’être accessible à un plus grand nombre de personnes. Pour découvrir ou redécouvrir cette version du Pinball, il suffit de se rendre sur le Google Play Store.