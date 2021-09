Jouez à vos jeux Android sur PC ou iPhone gratuitement avec ce service de cloud gaming

BlueStacks X est un service de cloud gaming gratuit permettant de jouer à vos jeux Android depuis n'importe quel appareil via un navigateur web (ou une application sur Windows).

« La première plateforme de jeux Android basée sur le cloud au monde ». Voilà la manière dont se présente BlueStacks X. Concrètement, il s’agit en fait d’un service de cloud gaming gratuit permettant d’accéder à vos jeux mobiles depuis une pléthore d’appareils. Vous pouvez ainsi y accéder depuis Windows 10, Windows 11, macOS, iOS, Android, Chromebook et Raspberry Pi.

Les belles promesses de BlueStacks X

BlueStacks, l’entreprise derrière BlueStacks X (quelle surprise !), précise que son nouveau service est encore en bêta. Cela ne l’empêche pas de mettre en avant le fait qu’il s’agit « du seul service de jeux cloud du marché qui offre un streaming gratuit de jeux mobiles sur toutes les plateformes et tous les appareils ». La firme se targue notamment d’utiliser une technologie de « cloud hybride » conçue avec la marque sœur now.gg et propulsée par les serveurs AWS d’Amazon.

Le cloud hybride permet au cloud de décharger des parties du calcul et du rendu graphique vers les points finaux, ce qui réduit considérablement les coûts du cloud et permet aux utilisateurs de bénéficier d’un service gratuit. Cela peut être réalisé à la fois en utilisant un client natif et des navigateurs capables d’effectuer un rendu graphique natif. Cette technologie fonctionne de manière transparente et ne nécessite aucune intégration de la part des développeurs de jeux.

Côté jouabilité, sur PC, il est possible configurer des raccourcis pour remplacer les boutons habituellement activables en tactile sur mobile.

BlueStacks promet ainsi que vous pourrez jouer instantanément, sans téléchargement, tout en reprenant votre partie en cours d’un appareil à l’autre. On accède à BlueStacks X par le biais d’un navigateur web sur tous les appareils. Et sur Windows, vous pouvez également télécharger et installer un logiciel si vous trouvez cela plus pratique. Il existe même un bot Discord dédié. Vous retrouverez ainsi « déjà plus de 200 jeux, et plusieurs nouveaux jeux chaque semaine ».

Pour découvrir BlueStacks X, rendez-vous ici.