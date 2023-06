Shadow rafraichi son PC dans le cloud en France : nouvelles offres, nouveaux prix et enfin un client web

Shadow dévoile une nouvelle offre de cloud computing en France. Au programme, une nouvelle grille de prix et surtout l'arrivée d'un accès depuis n'importe quel navigateur.

En mai 2022, Shadow signait son grand retour sur le marché du cloud compute après le rachat de la société par Octave Klaba. Un an plus tard, la firme nous a invités à une conférence pour présenter sa stratégie et une nouvelle offre, disponible dès maintenant.

Pour rappel, l’offre Shadow PC, c’est un abonnement permettant d’accéder à un PC virtuel dans le cloud. Cela permet d’y accéder à une machine avec une puissance de calcul intéressante depuis n’importe quel appareil, même un PC portable bon marché ou vieillissant. Contrairement à des offres de cloud gaming, pas question ici de catalogue de jeux puisque vous avez le contrôle sur un PC complet sous Windows. Vous installez et lancez ce que vous souhaitez. Si le service visait à l’origine le jeu vidéo, il s’est depuis étendu vers les créateurs de contenu ou les métiers de la 3D.

Enfin Shadow dans un navigateur

On peut accéder à son PC Shadow depuis un grand nombre d’appareils grâce à une large disponibilité de l’application officielle : Android, iOS, Windows, Mac, GNU/Linux, Meta ou même le Raspberry Pi. Un moyen d’accès échappait toutefois à Shadow, et c’est pourtant l’un des plus importants, l’accès depuis le Web.

C’est désormais réparé. D’ici à la fin du mois de juillet, tous les abonnés à Shadow pourront accéder à leurs machines depuis un simple navigateur web. Cela rend l’accès beaucoup plus pratique, en particulier depuis une machine qui ne vous appartient pas. La firme a donné l’exemple pour un commercial sur le terrain de pouvoir faire une présentation chez le client à partir de l’une de ses machines.

Prix en hausse, stockage en hausse

Cette conférence était donc l’occasion de présenter une nouvelle offre Shadow PC. Fini le forfait à 29,99 euros par mois, il faudra désormais débourser 32,99 euros pour avoir un PC dans le cloud. Pour accompagner cette hausse de prix de 3 euros par mois, Shadow fait passer le stockage SSD de 256 Go à 512 Go. Il faut noter qu’une option était déjà proposée à 2,99 euros pour rajouter du stockage, mais il s’agit de 256 Go sur disque dur et non sur SSD.

L’offre Power passe aussi à 512 Go de stockage et Shadow augmente aussi la capacité en mémoire vive en passant de 16 à 28 Go. Là encore le prix augmente, l’option passe de 14,99 euros par mois en plus de l’abonnement de base, à 16,99 euros par mois. Cela signifie une hausse de 5 euros par mois sur la facture totale.

Ces nouveaux forfaits sont proposés aux nouveaux abonnés dès aujourd’hui.

