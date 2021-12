Il n’y a plus de consoles pour Noël ? Pensez au reconditionné !

Face à la pénurie de consoles qui règne en cette fin d’année, le marché du reconditionné représente une alternative très intéressante. Des revendeurs spécialisés, comme YesYes, vous proposent d’acquérir une PlayStation 4, une console qui est désormais presque aussi rare que la PlayStation 5. On vous explique tout.

Sortie l’année dernière, la PlayStation 5 représente le Graal pour de nombreux joueurs. Malheureusement, pour diverses raisons, et pour encore longtemps, il sera très compliqué de se procurer la dernière console de Sony. Alors, pour sauver Noël et avoir tout de même une console au pied du sapin, pourquoi ne pas acquérir une PlayStation 4 reconditionnée ?

C’est là qu’intervient YesYes, une entreprise française spécialisée dans le reconditionnement d’appareils high-tech, comme les smartphones ou les consoles de jeu. Découvrez sans plus attendre les modèles de PS4 proposés par cette société qui mise sur la qualité de son service et de ses produits, entièrement contrôlés et reconditionnés dans son propre Atelier localisé à Caen.

Une PlayStation 4 pour sauver Noël

Actuellement, YesYes propose un large éventail de PlayStation 4 reconditionnées et garanties 2 ans. En parcourant leur site, ou en allant directement sur place dans leur Atelier Boutique Caennais, vous pourrez sans aucun doute découvrir le modèle qui vous convient le mieux pour Noël.

La PlayStation 4 Fat à partir de 229 euros ;

La PlayStation 4 Slim à partir de 279 euros ;

La PlayStation 4 Pro à partir de 349 euros.

Si vous vous rendez dans la boutique physique à Caen, vous pourrez bénéficier d’un choix de consoles encore plus vaste. En effet, YesYes a en stock de très belles PS4 en édition limitée qui ne sont pas encore proposées sur leur site. L’opportunité de faire, ou de se faire un joli cadeau pour les fêtes de fin d’année.

Une offre d’autant plus intéressante en ce moment, étant donné qu’à l’instar des PlayStation 5, les PlayStation 4 sont une denrée rare et que les prix s’envolent, y compris en occasion.

Pourquoi choisir les PS4 reconditionnées par YesYes

Un processus de contrôle strict

L’un des arguments en faveur des produits reconditionnés par YesYes est sans conteste la qualité de son processus de reconditionnement. Réalisé entièrement dans son Atelier Boutique situé à Caen, il est confié aux techniciens expérimentés de la société qui vérifient méticuleusement de nombreux points pour s’assurer que tout fonctionne correctement.

Après avoir vérifié que la console n’est pas volée ni blacklistée par Sony et avoir effacé toutes les données contenues, YesYes s’assure du bon fonctionnement du lecteur optique, du réseau et de la connectivité avant de procéder à un nettoyage en profondeur. Les techniciens procèdent ensuite à un contrôle et un nettoyage de la manette.

À l’issue de ces différentes étapes, un certificat de contrôle est alors généré et la console garantie 100 % fonctionnelle est alors reconditionnée dans un élégant coffret et prête pour sa nouvelle vie.

Chaque console est fournie avec une manette DualShock et des accessoires de charge neufs certifiés aux normes CE. Sûr de la qualité de ses produits reconditionnés, YesYes offre une garantie de deux ans (équivalente à une garantie de produit neuf) sur toutes ses consoles et une garantie de 10 ans pour tous les accessoires de charge.

Une démarche 100 % éco-responsable

L’autre point fort de YesYes réside dans sa démarche éco-responsable. Par essence, la reprise et le reconditionnement sont déjà des démarches qui font du bien à la planète. Acheter des produits de seconde main (ce n’est pas un gros mot) permet en effet de diminuer le coût environnemental lié à la fabrication de produits neufs, en particulier au niveau de l’exploitation des métaux rares et de la consommation d’eau. Sans parler du coût humain. Cela permet aussi de limiter les pollutions liées au stockage de nos produits électroniques encore fonctionnels en leur offrant une seconde vie plutôt qu’en les laissant vieillir au fond de nos tiroirs.

Mais la démarche de YesYes va un cran plus loin. Chaque produit reconditionné par l’entreprise est en effet livré dans un emballage en carton 100 % recyclable. Pas de plastique donc, ce qui est une excellente chose pour la planète. Dans le même ordre d’idée, les câbles d’alimentation fournis sont éco-conçus et 100 % recyclables. Dernier point, et non des moindres, YesYes limite grandement son empreinte carbone en opérant depuis la France. Une bonne manière aussi de soutenir les emplois locaux et d’assurer un service rapide et de qualité.

La PS4, une console riche en titres exceptionnels

Sortie en 2013, la PlayStation 4 est une console qui a bénéficié d’une période d’exploitation assez longue avant d’être remplacée par la PlayStation 5 l’année dernière. Sept années durant lesquelles elle a pu accueillir pléthores de titres emblématiques, voire cultes pour certains. Une ludothèque riche, variée et qui recèle donc quelques monuments du jeu vidéo aujourd’hui accessibles à des tarifs tout à fait raisonnables grâce à la gamme PS4 Essentials.

Vous pourrez par exemple découvrir des titres tels que :

God of War ;

Uncharted 4 et Uncharted : The Lost Legacy ;

Bloodborne et Sekiro ;

The Last of Us Remastered et The Last of Us 2 ;

Detroit : Become Human ;

Ghost of Tsushima ;

The Last Guardian ;

et bien d’autres encore…

Autre avantage de la PlayStation 4 : le PlayStation Plus. Cet abonnement au mois ou à l’année vous permet chaque mois d’obtenir des jeux gratuitement sur votre console. Des titres plus ou moins récents qui rejoindront votre bibliothèque tant que vous serez abonné. En ce mois de décembre, vous pourrez ainsi découvrir Lego DC Super-Villains et Mortal Shell, un Souls-like gothique à souhait.

Le PS+ vous permet aussi, chaque mois, de jouer en ligne, d’obtenir des remises exclusives, de stocker vos sauvegardes dans le cloud ou encore de partager un jeu avec un ami, même s’il ne le possède pas.

Qui est YesYes, l’atelier français du reconditionné ?

Lancée en 2018 sous l’impulsion de deux anciens de Sony Mobile, YesYes est une société qui a pour vocation de proposer des produits électroniques reconditionnés 100 % français, 100 % éco-responsables, avec une emphase sur la qualité des produits et services proposés.

Situé en Normandie, à Caen plus précisément, l’Atelier Boutique YesYes centralise toute l’activité de la société. Sur place, ses techniciens spécialistes examinent, testent et nettoient méticuleusement chaque appareil reçu, que ce soient des PlayStation 4 ou bien des smartphones (Apple ou Samsung). Un processus suffisamment strict et poussé pour que YesYes puisse se permettre de proposer une garantie de deux ans sur l’intégralité de ses produits.

Depuis quelques mois, YesYes a noué un partenariat avec la Fnac afin de faciliter la reprise des PlayStation 4 à travers la France. Il suffit de se rendre dans n’importe quelle Fnac de France et de Navarre et d’y déposer une PS4 et sa manette en état de marche pour obtenir un bon d’achat valable un an sur tous les rayons de l’enseigne. Les consoles ainsi récupérées sont ensuite envoyées dans l’Atelier normand de YesYes pour y être contrôlées et reconditionnées, puis remises en vente dans les Fnac, avec, là encore, une garantie de deux ans.