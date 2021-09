PS5, Xbox Series, Nintendo Switch : trouver une console sera difficile pendant longtemps

La pénurie de composants continue de plus belle. Le fabricant japonais Toshiba prévient qu'elle devrait perdurer au moins jusqu'en 2023. Le changement de génération de console va être long et complexe.

Le lancement de la nouvelle génération de consoles a été pour le moins chaotique. Plus de 10 mois après, il est encore très difficile de trouver une PS5 ou une Xbox Series X en stock ou commandable facilement dans une enseigne. Les stocks partent très vites. Pourtant, rappelons que Sony domine largement les ventes de consoles et se permet de battre les ventes de la PS4 en son temps. La demande est simplement trop forte.

L’industrie de la tech dans son ensemble subit une pénurie depuis plusieurs mois. Elle est survenue d’une part à cause d’une baisse de production en raison de la pandémie, mais aussi, et surtout à cause d’une explosion soudaine de la demande. Voitures électriques, PC, smartphones, consoles : tout le monde veut des composants de dernières générations et les chaînes de productions ne peuvent s’agrandir à l’infini en si peu de temps.

Cette situation ne semble pas sur le point d’être réglée.

Toshiba évoque une pénurie jusqu’en 2023

Le responsable de la production de semi-conducteurs chez Toshiba, l’un des fournisseurs de Microsoft et Sony pour les consoles, a indiqué que « l’approvisionnement en puce sera très tendu au moins jusqu’en septembre 2022 ». Il ajoute « dans certains cas, certains de nos clients ne seront pas approvisionnés correctement avant 2023 ». Le média Bloomberg indique que Toshiba veut investir jusqu’à 545 millions de dollars sur les trois prochaines années pour accroitre ses capacités.

Si l’on se place en 2023, la nouvelle génération de console aura alors 2 à 3 ans. Il s’agirait de l’une des transitions les plus longues de l’histoire du marché. Par ailleurs, on pourra raisonnablement se poser la question à ce moment-là de la prochaine génération de consoles Nintendo. La Switch aura 6 ans à ce moment-là et la console approchera logiquement sa fin de vie.

Si vous recherchez une nouvelle console, il va donc falloir continuer à être vigilant dans les mois à venir pour espérer en obtenir une.