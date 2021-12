Playstation 5 : la Fnac lance des offres sur ses meilleurs accessoires et ses meilleurs jeux

Pour les fêtes de fin d'année, la Fnac vous invite à profiter encore plus de la PlayStation 5 avec une vaste sélection de produits qui lui sont dédiés. L’occasion, par exemple, d’enrichir votre ludothèque avec les derniers hits en date, ou de récupérer une seconde manette pour des sessions de jeux à deux endiablées. Suivez le guide !

L’année passée a marqué l’émergence d’une nouvelle génération de consoles, dont fait partie la PlayStation 5. La dernière-née de Sony, véritable monstre de puissance, s’est aujourd’hui imposée comme une plateforme privilégiée pour les joueurs grâce à un catalogue de jeux exclusifs et accueillants des titres déjà cultes. Et cela ne devrait pas changer dans les prochains mois, car 2022 nous réserve quelques jolies sorties, entre Elden Ring, Horizon Forbidden West ou le prochain God of War.

En cette fin d’année, et juste avant Noël, la Fnac vous invite à découvrir une sélection de jeux et d’accessoires dédiés à la PlayStation 5 afin que vous puissiez profiter au mieux de votre console, et vous faire un petit plaisir au pied du sapin.

Seul ou à plusieurs, transformez votre expérience de jeu grâce aux accessoires officiels PS5

Une nouvelle manette sans fil DualSense pour jouer en famille ou entre amis

Depuis sa sortie l’année dernière, la PS5 a recueilli de nombreux titres taillés pour le multijoueur local. Des jeux de sport bien évidemment, comme FIFA 21 ou NBA 2K21, des titres compétitifs comme Fortnite ou Call of Duty Vanguard, mais aussi de nombreuses expériences originales. C’est par exemple le cas de l’excellent it Takes Two, du très beau Haven, ou encore de Sackboy : A Big Adventure.

Afin de profiter pleinement de ces jeux avec vos proches sur un même canapé, vous devrez toutefois posséder deux manettes. En ce moment, la Fnac vous propose d’en découvrir une sélection accompagnée d’une offre spéciale. Si vous achetez une manette sans fil DualSense (blanche, noire ou rouge) et que vous prenez un jeu en même temps, vous obtiendrez immédiatement un bon d’achat de 15 euros.

La manette sans fil DualSense est en ce moment disponible pour 69,99 euros chez Fnac, quel que soit son coloris.

Immergez-vous dans vos jeux avec le casque micro Pulse 3D

Pour accompagner sa console, Sony a sorti de nombreux accessoires reprenant le design et les coloris de sa console. C’est par exemple le cas du casque micro Pulse 3D. Il a été pensé pour profiter du mieux possible des expériences offertes par les jeux PlayStation 5. Il bénéficie par exemple de la technologie Tempest 3D AudioTech qui permet de restituer le son en 3D pour une immersion encore plus poussée et intense.

Si vous avez déjà joué en ligne avec vos amis, le Pulse 3D s’avère aussi un compagnon idéal grâce à ses deux micros à réduction de bruit de fond, directement intégrés aux coussinets. Discrets, ils effacent les bruits parasites pour que vos coéquipiers puissent vous entendre clairement même en plein milieu d’une game endiablée. Pour ne rien gâcher, ce Pulse 3D bénéficie d’une autonomie de près de 12 heures et de coussinets confortables, parfaits pour de longues sessions de jeux.

Pour en savoir plus sur ce casque, vous pouvez toujours aller consulter notre test réalisé l’année passée. Le casque avec micro Pulse 3D, en version noire ou blanche, est proposé chez Fnac à 99,99 euros.

Découvrez des jeux exclusifs salués par la critique

Ratchet & Clank Rift Apart : une claque graphique et ludique

Ratchet & Clank Rift Apart est le dernier épisode en date de la série, et surtout, le premier à sortir sur PlayStation 5. Créé par Insomniac Games, cette série nous invite à suivre Ratchet, un Lombax et son compagnon robotique Clank dans leurs aventures au sein d’une galaxie fictive aux mondes riches et bigarrés. Dans ce nouvel épisode, nos deux compagnons font face à une nouvelle menace, puisqu’un nouveau méchant a décidé de mettre le boxon dans le continuum espace-temps, ouvrant des portails vers de dimensions parallèles.

Un prétexte idéal pour trimballer nos deux personnages dans une grande variété de lieux tous plus fantastiques les uns que les autres, et de permettre à la PlayStation 5 de démontrer (avec un brio certain), l’étendue de ses capacités. Ratchet & Clank Rift Apart est un titre absolument somptueux qui se savoure avant tout avec les yeux, mais qui s’avère tout aussi jouissif du côté de son gameplay.

Généralement proposé à 79,99 euros, Ratchet & Clank Rift Apart bénéficie actuellement d’une promotion qui le fait tomber à 54,99 euros.

The Last of Us Part II : une suite à la hauteur de sa réputation

Sorti en 2013, The Last of Us a été une véritable claque pour la quasi-totalité des joueurs l’ayant eu entre les mains. Porté par une narration exemplaire et des personnages attachants en diable, le titre de Naughty Dog se payait en plus le luxe d’être un excellent jeu manette en main, alliant survival horror et exploration avec une certaine maestria. Sept années plus tard, et après un teasing laissant entrevoir le meilleur, le studio revenait avec une suite sobrement nommée The Last of Us Part II.

Située quatre années après le premier épisode, cette suite nous permet de suivre à nouveau Ellie et Joel dans leurs aventures au sein d’un monde dévasté par une apocalypse zombie. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Naughty Dog a confirmé, une fois encore, son talent en matière de création. The Last of US Part II offre une narration riche et prenante, pleine de tension et de rebondissements, s’appuyant sur un level design et des mécaniques extrêmement solides. Une alliance quasi parfaite du fond et de la forme qui a immédiatement fait entrer ce jeu au panthéon du jeu vidéo.

Pour les fêtes, la Fnac vous invite à découvrir The Last of Us Part II en promotion à 19,99 euros. Un prix particulièrement attractif pour découvrir l’un des grands jeux de ces deux dernières années.

PlayStation Plus : le meilleur allié des possesseurs de PS5

Si vous avez fait l’acquisition d’une PlayStation 5, le PlayStation Plus constitue un investissement on ne peut plus intéressant. En plus de vous donner accès au multijoueur en ligne, ce service recèle une multitude d’avantages tous plus intéressants les uns que les autres :

Les jeux du mois PS+ : chaque mois, vous obtiendrez gratuitement l’accès à des jeux PS4 et PS5 que vous pourrez télécharger sur votre console, et conserver tant que vous êtes abonnés;

Des remises exclusives : en étant abonné, vous obtiendrez chaque mois des réductions supplémentaires sur le PlayStation Store, des accès aux démos ou bêta de jeux, et bien d’autres récompenses exclusives;

Vous disposerez aussi de contenus exclusifs pour vos jeux (skins ou objets cosmétiques), de 100 Go de stockage en ligne pour y héberger vos sauvegardes, ainsi que de la fonction Jeu en Partage qui vous permet de jouer avec un ami à certains jeux même s’il ne les possède pas lui-même.

Le PlayStation Plus recèle aussi quelques avantages exclusifs à la PS5. Le premier réside dans la fonction Aide au Jeu que vous pourrez invoquer quand vous le souhaitez sur les jeux compatibles afin de découvrir de nombreux conseils pour vous débloquer d’une situation, vaincre un boss récalcitrant ou dénicher le dernier objet à collectionner qui vous manque. Le second, et non des moindres, se nomme Collection PlayStation Plus. Il s’agit, comme son nom l’indique, d’une collection de 19 jeux auxquels vous pourrez accéder gratuitement. Et quelle collection, puisqu’elle comporte certains des titres les plus emblématiques de la PlayStation 4 tels que :

God of War;

Uncharted 4 : A Thief’s End;

The Last of Us : Remastered; Days Gone;

Bloodborne;

The Last Guardian;

Persona 5;

etc.

L’abonnement au PlayStation Plus est proposé à partir de 8,99 euros pour un mois, ou 59,99 euros si vous optez pour un abonnement de 12 mois.