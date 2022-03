Mettre à jour votre Xbox consommera désormais moins d’énergie

Le téléchargement de mises à jour sur votre Xbox pourra désormais se faire depuis le mode économie d'énergie, et donc en arrière-plan. Une petite mesure supplémentaire pour Microsoft, qui cherche à rendre ses consoles plus écolos.

« Désormais, les mises à jour du système et des jeux peuvent être téléchargées en mode économie d’énergie », annonçait hier Microsoft dans un billet détaillant les derniers efforts de la branche Xbox en termes de développement durable. « Le mode économie d’énergie consomme environ 20 fois moins d’énergie que le mode veille lorsque la console n’est pas utilisée ou ne reçoit pas de mises à jour », poursuit la firme.

On apprend par ailleurs que ce mode économie d’énergie sera désormais le mode activé par défaut sur les Xbox démarrées pour la première fois par un nouvel acheteur. Comme le rappelle The Verge, ce mode a par contre l’inconvénient de ralentir assez franchement le redémarrage des anciens modèles Xbox One. Les Xbox Series S | X, elles, démarrent suffisamment vite pour que l’activation de l’économie d’énergie soit possible sans trop impacter les performances en reprise de session. La décision de Microsoft est donc bien calculée.

Microsoft fait des efforts pour rendre ses Xbox… plus vertes

Dans le même billet, Microsoft explique par ailleurs utiliser des résines recyclées pour certaines pièces de ses derniers modèles de Xbox Series S — mais pas (encore ?) sur la Series X. « Au minimum, 28 % du plastique des composants mécaniques de la dernière version de la Series S est constitué de résine recyclée post-consommation (PCR) », lit-on.

Le géant de Redmond explique enfin qu’il a aussi intégré, à un échantillon limité de nouvelles consoles, un « système de suivi de l’alimentation amélioré ». Celui-ci va permettre à la firme de collecter anonymement plus de données pour mieux comprendre comment réduire encore plus la consommation de ses consoles sans gêner l’utilisateur. On apprend en parallèle que Microsoft va aussi faire passer 100 % de son Cloud Azure, qui motorise le service Xbox Cloud Gaming, à l’énergie renouvelable d’ici 2025.

Ces différentes annonces s’inscrivent dans la stratégie de Microsoft pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2030. Un objectif ambitieux… peut-être trop. Comme le souligne The Verge, Microsoft a par exemple admis qu’en dépit de ses efforts, certaines de ses émissions avaient augmenté entre 2020 et 2021.

