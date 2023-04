Options d’accessibilités : Sony affiche maintenant tous les détails sur son Store

Sony vient d'introduire une nouveauté sur son PlayStation Store. Il est désormais possible d'afficher, en deux clics, tout le détail des options d'accessibilité disponibles sur un jeu depuis sa fiche produit.

Sony donne cette semaine le coup d’envoi de ses balises d’accessibilité sur le PlayStation Store. Affichables en deux clics depuis la fiche produit des jeux disponibles sur la plateforme, ces balises permettent d’avoir un aperçu complet des options d’accessibilité offertes par les jeux qui vous intéressent.

« Grâce à ces balises d’accessibilité, les développeurs de jeux peuvent fournir un aperçu détaillé des fonctionnalités d’accessibilité prises en charge dans leurs jeux », explique Sony sur un billet de son PlayStation Blog dédié à cette nouveauté. « Parmi ces balises, vous retrouverez des paramètres d’accessibilité visuels et audio, des options de manette DualSense, des paramètres de difficulté et des fonctionnalités de communication en ligne, comme la transcription de chat », lit-on.

Une nouveauté destinée aux jeux PS4 et PS5… mais uniquement sur le Store de la PS5

On apprend toutefois que ces balises, disponibles pour les jeux PS4 et PS5, ne sont affichées que sur le PS Store de la PlayStation 5. C’est un peu frustrant, car de nombreux joueurs jouent toujours sur PlayStation 4, mais l’on imagine que cette nouveauté pourra facilement s’y étendre par la suite.

Sony explique par contre que cette nouvelle signalisation est tout juste en cours de déploiement sur le PlayStation Store. Elle concerne donc pour l’instant une dizaine de titres seulement : Days Gone, Death Stranding, Ghost of Tsushima, God of War, God of War Ragnarök, Gran Turismo 7, Marvel’s Spider-Man Remastered, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart et Returnal. À ce stade, tous sont d’ailleurs des exclusivités PlayStation.

Sony assure néanmoins travailler avec de nombreux développeurs pour que ses balises d’accessibilité soient affichées par une majorité de jeux « au cours des semaines et mois à venir ».

