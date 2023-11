Elle est splendide, cette version colorée du clone de Game Boy

L'Analogue Pocket revue et corrigée, avec les coloris de l'époque des Game Boy Pocket et Advance.

Analogue est reconnu par les amateurs de jeux vidéo pour ses appareils dédiés au rétro gaming. Ils ont récemment présenté une version moderne de la Game Boy : la Analogue Pocket (qui existe déjà depuis 2019). Cette console revue est une interprétation contemporaine des Game Boy Pocket et Advance, disponible en huit couleurs inspirées des modèles classiques : bleu, vert, indigo, orange épicé, rose, rouge, argent et jaune. Il est indéniable que le Steam Deck OLED a son charme. Cependant, les consoles portables et compactes telles que l’Analogue Pocket ont également un attrait considérable.

Une console de poche rétro

L’Analogue Pocket est une console moderne, quand on regarde ses caractéristiques techniques. Avec son écran LCD de 3,5 pouces en définition 1440p (1600 x 1440 pixels), elle affiche une résolution dix fois supérieure à celle de la console originale. Par ailleurs, comme la Nintendo Switch, l’Analogue Pocket peut se connecter à un dock relié en HDMI à un téléviseur. Connectez-y une manette 8bitdo à l’ancienne et vous aurez une plateforme parfaitement confortable pour profiter de vos anciens jeux préférés.

Analogue Pocket // Source : Analogue Analogue Pocket // Source : Analogue Analogue Pocket // Source : Analogue Analogue Pocket // Source : Analogue Analogue Pocket // Source : Analogue Analogue Pocket // Source : Analogue Analogue Pocket // Source : Analogue Analogue Pocket // Source : Analogue

Sur la console, on retrouve une croix analogique traditionnelle, ainsi que 4 boutons de jeu et 3 boutons de menu. Une interface plus complète donc que la GameBoy traditionnelle. Elle embarque également une batterie Li-ion, réglant l’un des principaux problèmes de la GameBoy (les piles), un port microSD, un port USB-C, un port Link (pour connecter 2 consoles à l’ancienne) et un port jack 3,5 mm.

Vendue à 250 dollars, la Analogue Pocket sera disponible à l’achat sur le site officiel de la marque à partir du 17 novembre. Il est prévu que les stocks s’épuisent rapidement. La console est conçue pour lire les cartouches de Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance, et d’autres via un adaptateur. Sur le site officiel, Analogue précise bien qu’il s’agit de jouer avec les cartouches, et non de faire de l’émulation de jeu. Elle intègre néanmoins Nanoloop, une plateforme de création audio, et propose un accès complet aux couches matérielles aux développeurs.

Une Analogue 3D pour 2024

En parallèle, Analogue travaille sur un projet ambitieux pour l’année prochaine : l’Analogue 3D. Ce système sera capable de lire les cartouches Nintendo 64 et de dffisuer les jeux en 4K. Rien que ça.

Pour aller plus loin

Analogue Pocket : la console de rétrogaming la plus complète et moderne