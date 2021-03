Xbox All Access : quand une Xbox Series S ne coûte que 24,99 €/mois à la Fnac

Microsoft a profité du lancement des Xbox Series S et Series X en France pour proposer le Xbox All Access. Il s'agit en fait d'un abonnement sur deux ans qui vous permet d'obtenir l'une de ces deux consoles avec une souscription au Xbox Game Pass Ultimate, sans aucun surcoût.

Et si profiter d’une console next-gen prenait la forme d’un abonnement mensuel ? C’est que propose Microsoft avec le Xbox All Access, qui vous permet d’obtenir une Xbox Series X ou Series S avec un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate contre un paiement mensuel pendant deux ans. Et à la fin, la console vous appartient.

Comment fonctionne le Xbox All Access

Le Xbox All Access reprend en réalité le fonctionnement d’un paiement en 24 fois sans frais. Grâce à lui, il est possible d’échelonner le paiement de sa console plutôt que de régler comptant. Le Xbox All Access donne ainsi accès à une console de nouvelle génération (Xbox Series S ou Xbox Series X) ainsi qu’un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate (nous y reviendrons).

La Xbox Series S + Xbox Game Pass Ultimate est à 24,99 euros par mois pendant deux ans.

La Xbox Series X + Xbox Game Pass Ultimate est à 32,99 euros par mois pendant deux ans.

La particularité de cette offre est qu’elle n’est disponible qu’en boutiques. En effet, étant donné qu’il s’agit d’un crédit, certains documents sont à fournir pour profiter du Xbox All Access. Il est donc nécessaire de fournir une pièce d’identité valide, un justificatif de domicile de moins de 3 mois, un RIB et une carte bancaire valide. Une fois que le dossier est complet, vous pouvez récupérer votre nouvelle console, avec l’abonnement au Xbox Game Pass Ultimate d’activé. Un prélèvement mensuel sera ensuite effectué automatiquement sur votre compte bancaire.

Le Xbox Game Pass Ultimate : la force de Microsoft

Le Xbox Game Pass Ultimate est un service si intéressant qu’il justifie à lui seul l’achat d’une Xbox. Normalement proposé à 12,99 euros par mois, il comprend :

un accès aux jeux du catalogue Game Pass, sur PC et Xbox (la liste des jeux est ici)

un abonnement à EA Play, soit 86 jeux Electronic Arts en accès libre

la possibilité de jouer dans le cloud avec un smartphone Android (et bientôt sur PC)

un abonnement au Xbox Live Gold, pour profiter du monde online des jeux

Au total, c’est plus de 300 jeux qui sont disponibles immédiatement contre un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate. On y trouve des références AAA comme Forza Horizon 4, Gears 5, Rainbow Six : Siege ou encore Microsoft Flight Simulator. Mais il y a aussi des jeux indépendants salués par la critique et tout aussi prenants, comme Hollow Knight ou Dead Cells.

Chaque mois, Microsoft ajoute et retire des jeux de son service Xbox Game Pass. Surtout, tous les jeux provenant des studios Microsoft sont disponibles dès le premier jour de sortie sur le service. Cela concerne entre autres les licences Halo, Forza ou encore les jeux du célèbre éditeur Bethesda (Fallout, Skyrim, etc.) qui vient d’être acquis par Microsoft.

Xbox Series S et Series X : deux consoles next gen au lieu d’une

Pour cette nouvelle génération, Microsoft propose finalement deux consoles : la Xbox Series X et la Xbox Series S. La firme de Redmond a en effet préféré sortir deux consoles différentes, avec des prix bien éloignés, mais des capacités similaires. Dans les deux cas, vous profitez de la même rapidité permise par le stockage SSD (512 Go ou 1 To selon la console) et d’une manette très agréable entre les mains.

La plus puissante est la Xbox Series X. Elle profite d’une puissance brute supérieure, ce qui permet aux joueurs de profiter d’une image jusqu’en 4K à 120 images par seconde. Elle est également plus volumineuse, notamment car elle dispose d’un lecteur de Blu-Ray. Logiquement, son prix est aussi supérieur puisqu’il est fixé à 499 euros.

La Xbox Series S est en revanche plus abordable avec son prix de 299 euros. Sa puissance est inférieure, mais elle permet néanmoins d’afficher des images jusqu’en 1440p à 120 images par seconde. Son gabarit est toutefois nettement plus petit et discret, en raison de l’absence de lecteur Blu-Ray.

Ces deux consoles font quand même partie de la même génération. Ce qui veut dire que les jeux compatibles pour une console le sont aussi pour l’autre, mais avec quelques ajustements graphiques. Au final, le choix d’une nouvelle Xbox est surtout dirigé par l’équipement que vous avez à la maison et la façon dont vous jouez. Si vous avez un écran 4K et l’habitude de jouer avec des copies physiques, la Xbox Series X est le choix logique. En revanche, la Xbox Series S convient parfaitement aux écrans de définition inférieure, à condition de télécharger ses jeux.