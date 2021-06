Une mini borne d’arcade pour redécouvrir Space Invaders et Bubble Bobble

Taito, une des plus anciennes sociétés de jeu vidéo du Japon, s'essaye enfin à la mode des consoles rétro. La marque nippone lance une version miniature de sa borne d'arcade, sortie dans les années 90, avec certains jeux très connus comme Space Invaders et Bubble Bobble.

La société historique de développement de jeux vidéo Taito, connue pour ses jeux d’arcade mythique comme Space Invaders ou Bubble Bobble, veut donner une seconde vie à ses titres en annonçant l’Egret II Mini. La console s’inspire du look des bornes d’arcade de l’époque (l’Egret II est sortie dans les années 90) et garde même sa fonction star : la possibilité de tourner l’écran pour jouer en vertical.

Taito lance une console façon machine d’arcade avec Space Invaders // Source : Taito Taito lance une console façon machine d’arcade avec Space Invaders // Source : Taito

Pas de remaster HD à l’horizon pour les titres du distributeur japonais : l’écran sera un bon vieux LCD de 5 pouces avec un ratio 4:3. Afin de se mouvoir correctement, l’Egret II embarque un stick arcade qui peut être tournée dans quatre ou huit directions en fonction des jeux, ainsi que six boutons principaux.

À l’arrière, on trouve une entrée pour carte SD, un port USB-C pour l’alimentation, deux ports USB-A pour brancher des manettes, un port HDMI pour envoyer l’image sur un téléviseur et une sortie casque en jack 3,5 mm.

Une quarantaine de jeux et plus si affinité

Petite touche de confort supplémentaire : il est possible d’acheter une manette supplémentaire dotée d’un trackball. Elle mesure 240x100x48 mm.

Au total, 40 jeux seront préchargés. Voici la liste complète des jeux confirmés pour l’heure :

Space Invaders

Lunar Rescue

Qix

Elevator Action

Chack’n Pop

Bubble Bobble

Rastan Saga

Rainbow Islands Extra

New Zealand Story

Don Doko Don

Violence Fight

Cadash

Liquid Kids

Metal Black

Kaiser Knuckle

La manette dotée d’une trackball est vendue avec une carte SD à insérer dans la mini borne d’arcade, avec des jeux adaptés à ce type de contrôle un peu particulier. Voici ceux dont on connait déjà les noms :

Strike Bowling

Arkanoid

Plump Pop

Syvalion

Cameltry

Arkanoid Returns

Côté prix, on ne connaît pour l’heure que les tarifs pratiqués au Japon, et ils sont assez élevés. Comptez 140 euros (18 678 yens) pour la console, 90 euros (12 078 yens) pour le contrôleur avec les jeux en plus, 65 euros (8778 yens) pour un stick arcade supplémentaire et 24 euros (3278 yens) pour un contrôleur plus classique. Une version collector à environ 370 euros (49 478 yens) est prévue, avec tous les jeux et tous les contrôleurs, ainsi qu’un CD avec les musiques des jeux. Un bundle à 247 euros (32 978 yens) est aussi de la partie. Il comprend la console, le contrôleur et la carte SD qui contient des jeux en plus.

Les produits ne seront pas envoyés avant le 2 mars 2022.