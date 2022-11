Wolverine V2 Pro : une manette PS5 fortement customisée que Razer fait payer cher

Razer a dévoilé une nouvelle manette premium dédiée aux joueurs PlayStation 5 et PC : la Wolverine V2 Pro. Un contrôleur aguicheur… mais sensiblement plus coûteux que les manettes haut de gamme officielles de Sony et Microsoft.

299,99 euros. C’est le tarif recommandé de la nouvelle manette premium conçue par Razer pour la PlayStation 5 — et accessoirement aussi pour les joueurs PC. La Wolverine V2 Pro, c’est son nom, arrive donc sur le marché avec un prix de vente supérieur de 60 euros à celui de la Dualsense Edge (contrôleur PS5 premium de Sony attendu en début d’année prochaine), et à 120 euros de plus que la manette Xbox Elite Series 2 (haut de gamme de chez Microsoft).

Un tarif très élevé, que Razer justifie par certaines caractéristiques et fonctionnalités propres à sa manette. Une manette qui fait pourtant l’impasse sur les spécifications les plus affriolantes du contrôleur premium officiel de Sony. On pense notamment aux vibrations localisées et aux gâchettes actives, absentes sur le stick de Razer mais qui font pourtant tout l’attrait des dernières manettes du géant nippon.

Boutons paramétrables, joysticks en diagonale et remplaçables

Pour compenser, et comme le rapporte The Verge, Razer insiste notamment sur la présence d’une croix directionnelle à 8 directions, et sur l’ajout de 6 boutons que l’on peut réaffecter à l’envi : deux sont situés à proximité immédiate des gachettes, et quatre autres sont installés sous le châssis. Une configuration que l’on retrouvait déjà sur une autre manette Razer, la Wolverine V2 Chroma, similaire, mais pensée cette fois pour Xbox (et vendue sensiblement moins cher).

Pour paramétrer ces touches sur la Wolverine V2 Pro, il faut par contre se connecter en Bluetooth à l’application Razer Controller App pour iOS ou Android. Il est alors possible de régler la sensibilité de ces différents boutons, mais aussi celle des sticks analogiques.

La Wolverine V2 Pro permet aussi de remplacer les sticks facilement pour passer sur une forme haute et concave, ou courte et convexe. La chose se fait grâce à un système de fixation par aimant. Sur PC, les LEDs RGB de la manette devraient également pouvoir être configurées par le biais du dispositif Chroma de Razer.

Attention par contre à la nature « méca-tactile » des boutons de la Razer Wolverine V2 Pro. Comme le précise The Verge, leurs clics ressemblent à ceux d’une souris. Si vous préférez les boutons à membranes à course longue, vous pourriez être déstabilisé.

