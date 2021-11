PCIe 5.0 : Nvidia aurait eu un coup d’avance avec l’alimentation 12 broches

Les premières images d'un cordon d'alimentation PCIe 5.0 intriguent : elles montrent une connectique étonnement proche du port 12 broche utilisé par Nvidia depuis près d'un an... Et si la firme au caméléon avait eu le nez creux ?

Eteknix (via WCCFTech), un site spécialisé en informatique, a testé une des nouvelles alimentations d’ASUS, la ROG Thor 1000 W Platinium II. Avec elle est fourni un câble présenté comme un cordon d’alimentation PCIe Gen 5. Il comprend deux fois 6 broches pour un total de 12 broches et reprend une forme que l’on connaît, très proche du design Molex Micro-Fit 3.0. Cela vous dit quelque chose ? C’est normal, Nvidia utilise une variante de ce standard pour la prise d’alimentation de ses grosses RTX 3000 Ampère… depuis près d’un an déjà.

En l’état, le câble fourni avec l’alimentation d’ASUS et la connectique 12 broches Nvidia Founders Edition (utilisé par la RTX 3080 par exemple) sont si semblables qu’Eteknix a dû demander à ASUS confirmation qu’il s’agissait bien d’un câble PCI 5.0 : « Après avoir parlé avec ASUS, ils semblent confirmer qu’il s’agit bien d’un câble PCIe Gen5 », lit-on. Un doute reste donc permis, mais s’il se confirme que les photos partagées sont bien celles d’un câble PCIe Gen 5, Nvidia pourrait avoir eu un coup d’avance sur le marché.

Vers une prise standard, commune à beaucoup de cartes ?

Pour rappel, la nouvelle connectique d’alimentation PCIe 5.0 monte à 12V. Des spécifications électriques qui lui permettent théoriquement de conduire jusqu’à 648 W sur le GPU. Dans les faits, elle pourrait même être en mesure d’aller au-delà, jusqu’à 662 W selon Igor’s Lab, en exploitant le design 12VHPWR dont nous parlions récemment.

« À l’avenir, une seule fiche standardisée suffira pour toutes les cartes, à condition qu’elles aient besoin d’une connexion d’alimentation supplémentaire et qu’elles ne dépassent pas une consommation de 600 watts. Cela simplifiera considérablement la disposition de la carte et la conception mécanique, et cette étape est également attendue depuis longtemps. NVIDIA est le premier à aller de l’avant dans ce domaine et va probablement aussi faire avancer les spécifications pour PCIe 5.0 », explique Igor Wallossek, du site spécialisé Igor’s Lab.