GeForce RTX 30, Radeon RX 6000 : le prix des cartes graphiques baisse enfin sévèrement

Après de nombreux mois de pénuries et de spéculation des prix, les cartes graphiques de Nvidia et AMD approchent de ce qui devrait être leur prix sur le marché. Enfin un retour à la normale sur le marché des cartes graphiques ?

Depuis plus de deux ans, le marché des cartes graphiques sur PC est en proie à une forte pénurie menant à une explosion des prix. En cause, la pénurie crée par la crise du Covid évidemment qui a fortement augmenté la demande pour des puces graphiques dans des PC, mais aussi dans d’autres secteurs comme l’automobile ou les consoles de jeux. Il y a aussi la spéculation sur les cryptomonnaies qui a mené beaucoup de personnes à investir massivement dans des capacités de mining grâce aux nouvelles cartes graphiques.

Résultats, depuis le lancement des GeForce RTX 3000 de Nvidia ou des Radeon RX 6000 d’AMD, nous n’avons peu ou prou jamais vu les cartes graphiques à leurs prix conseillés. Promise à 719 euros par Nvidia, la GeForce RTX 3080 se retrouve ainsi autour des 1119 euros en premier prix. Une situation tendue qui semble enfin s’améliorer.

Un prix « normal » au mois de mai ?

Le site 3DCenter.org analyse chaque mois les tarifs pratiqués réellement sur le marché des cartes graphiques. Cela permet de tracer des tendances. Et la dernière tendance est plutôt bonne depuis quelques mois, les prix semblent enfin baisser dans la durée.

Ainsi le site rapporte que le prix des GeForce RTX 30 et des Radeon RX 6000 atteint désormais en moyenne un surcoût de 25% face au prix conseillé. C’est le plus bas prix observé en 15 mois par le site. Il faut noter que ces informations concernent les marchés allemand et autrichien, mais on peut estimer que la tendance devrait se vérifier sur les autres marchés. Si la tendance se poursuit, le prix pourrait même atteindre le tarif conseillé au mois de mai.

Asus en a profité pour annoncer une baisse de prix de ses cartes graphiques GeForce RTX 30 à partir du 1er avril 2022 : « les consommateurs peuvent s’attendre à une baisse de prix allant jusqu’à 25 % selon les modèles ».

Quelques mois avant la nouvelle génération

Si l’on peut se réjouir de cette accalmie sur les tarifs, que l’on espère se poursuivre dans les mois à venir, il faut prendre quelques précautions. Tout d’abord, la situation pourrait changer en raison de la nouvelle montée du Covid, en particulier dans le secteur de Shenzhen en Chine, mais aussi en raison de la guerre en Ukraine.

Surtout, cette baisse des tarifs se fait à l’approche d’une nouvelle génération de cartes graphiques, quand il devient moins intéressant de renouveler son matériel. Sauf si l’on est contraint par le temps, difficile de recommander d’investir dans une Radeon RX 6900, une GeForce RTX 3080 ou 3090 alors que l’on attend les Radeon 7000 et GeForce RTX 4000 pour cette année, vraisemblablement à la rentrée. Les GeForce RTX 40 devraient en particulier offrir une grande hausse des performances.

