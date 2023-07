Économisez jusqu’à 30 % sur les GPU Nvidia les plus récents pendant les soldes Rue du Commerce

Quel que soit votre genre de prédilection, la fin d’année s’annonce particulièrement chargée niveau gaming. Des titres exigeants sur le plan graphique, qui risquent de laisser sur le carreau les configurations les plus modestes. Et si vous profitiez des soldes pour remettre à niveau votre PC ?

Ne serait-ce donc pas le moment idéal pour monter une nouvelle configuration, ou plus simplement donner un petit coup de jeune à votre machine actuelle ? La crise des composants informatiques, ses pénuries et ses tarifs exorbitants sont désormais loin derrière nous, et il est de nouveau possible de faire de bonnes affaires. Surtout en ce moment, alors que les soldes d’été viennent juste de débuter.

En ce moment, et jusqu’au 25 juillet prochain, les e-commerçants rivalisent d’offres sur une bonne partie de leur catalogue, et plus particulièrement sur les composants informatiques. Chez Rue du Commerce par exemple, vous pourrez réaliser jusqu’à 40 % d’économie sur cette catégorie de produits ou sur les périphériques. L’occasion de découvrir de jolies affaires, notamment sur les cartes graphiques Nvidia de série 30 ou 40.

Découvrir les GPU en solde chez Rue du Commerce :

Quels sont les avantages des GPU Nvidia de série 30 et 40 ?

Pensés pour le jeu et la création, les GPU Nvidia de série 30 et 40 bénéficient de nombreuses innovations. Dotées d’une architecture optimisée qui repose autant sur les cœurs ray tracing que Tensor du constructeur, elles sont de véritables monstres en matière de performance. Elles se démarquent en particulier grâce à deux technologies :

le ray tracing : véritable petite révolution dans le monde du jeu vidéo lorsqu’il a été annoncé, le ray tracing est une technologie qui permet d’afficher des éclairages réalistes en simulant le parcours de la lumière et ses interactions avec les objets et surfaces. Cela permet notamment d’obtenir des reflets, réfractions et ombres particulièrement réalistes ;

Choisir une carte graphique Nvidia, c’est aussi bénéficier de l’ensemble des fonctionnalités et drivers développés par le constructeur. Vous pourrez y retrouver pêle-mêle :

Nvidia Reflex : cette technologie Nvidia permet de faire baisser la latence système en jeu et d’obtenir des contrôles extrêmement réactifs, ce qui s’avère très utile pour le jeu compétitif ;

La GeForce RTX 3060 Ti Eagle 8G de Gigabyte à partir de 299,90 euros

Si vous souhaitez améliorer les performances de votre machine actuelle sans pour autant vider votre PEL, la GeForce RTX 3060 Ti est sans doute la carte graphique qu’il vous faut. Lancée à un tarif équivalant à celui de la RTX 2060 Super, elle développe environ 40 % de puissance en plus et fait des merveilles pour le jeu en 1080p et en QHD (à condition de faire quelques sacrifices sur les réglages).

Côté technique, cette version made in Gigabyte de la RTX 3060 Ti bénéficie de 8 Go de RAM dédiée (en GDDR6) et d’un bus PCI Express 4.0 16x qui lui donnent suffisamment de jus pour obtenir une image fluide en jeu. Le refroidissement a aussi été particulièrement étudié pour apporter un compromis entre nuisance sonore et efficacité. La carte ne chauffe pas et reste silencieuse, même en plein jeu.

Côté connectique, on retrouve deux ports HDMI 2.1 et un port DisplayPort 1.4a, ce qui est parfait pour une configuration avec plusieurs écrans ou la VR. Généralement proposée aux alentours de 480 euros, elle est actuellement disponible pour 299,90 euros chez Rue du Commerce.

Rue du Commerce vous propose aussi de découvrir la RTX 3060 Ti Ventus 2X 8 Go de MSI à 299,90 euros.

La GeForce RTX 3070 Twin Edge LHR de Zotac à 384,90 euros

Située au cœur de la série 30, la RTX 3070 marque un tournant pour Nvidia qui propose une carte tout en puissance, sans pour autant que cela ne se reflète sur son prix, surtout par rapport à son homologue de la génération précédente. Proposée sous les 400 euros en promotion, elle permet non seulement de donner un coup de jeune à une configuration un peu âgée, mais également de lui conférer une certaine longévité.

Taillée pour le QHD voire la 4K, la RTX 3070 offre des performances constantes en jeu et permet d’atteindre une fréquence d’image élevée (gage de fluidité), en particulier une fois le DLSS activé. Pour ne rien gâcher, Nvidia a particulièrement travaillé sur la consommation électrique de sa 3070 qui, à performance supérieure, s’en tire bien mieux que la RTX 2070.

Pour ses soldes d’été, Rue du Commerce propose la GeForce RTX 3070 Twin Edge LHR de Zotac à 384,90 euros au lieu de 479,90 euros habituellement.

L’e-commerçant vous propose aussi la RTX 3070 Eagle OC 8G LHR de Gigabyte à 449,99 euros. Une différence de prix qui s’explique par une légère différence de gabarit entre les deux cartes, le modèle de Gigabyte bénéficiant de trois ventilateurs contre deux pour le modèle de Zotac.

La GeForce RTX 4070 Ventus Twin X2 de INNO3D à 644,99 euros

Issue de la dernière génération de carte graphique Nvidia en date, la GeForce RTX 4070 à tout, ou presque, pour elle. Ses points forts ?

Une puissance suffisante pour tenir le 60 FPS avec les paramètres graphiques à fond, et ce, en 1440p (QHD) ;

l’accès aux dernières technologies Nvidia (DLLS 3 et ray tracing) ;

une consommation électrique maîtrisée et donc, une meilleure gestion de la chauffe.

Pour la série 40, Nvidia a mis à jour son architecture et propose désormais des cartes équipées de cœurs RT de seconde génération et des cœurs Tensor de troisième génération. 12 Go de RAM en GDDR6X, un port HDMI 2.1 et trois ports DisplayPort 1.4a viennent compléter cette fiche technique particulièrement bien achalandée.

Pour fêter le début des soldes estivales, Rue du Commerce vous propose une petite réduction sur la GeForce RTX 4070 Ventus qui tombe à 644,99 euros.

Vous pourrez aussi découvrir la GeForce RTX 4070 Ventus 3X 12 Go OC, un équivalent issu de chez MSI un brin plus cher, soit 659,90 euros.