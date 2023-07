Avec la GeForce RTX 4060, Nvidia veut offrir une seconde jeunesse aux vieux PC

Avec la GeForce RTX 4060, Nvidia fait un pari simple : proposer LA carte graphique parfaite pour revigorer un PC vieillissant. Ses arguments ? Un GPU abordable, peu gourmand, mais capable de tirer pleinement parti des bienfaits de l’architecture Ada Lovelace.

Sortie en fin d’année dernière, la dernière génération de carte graphique signée Nvidia est une véritable terre de contraste. D’un côté, elle abrite les RTX 4080 et 4090. De véritables monstres de puissances, extrêmement performantes, mais aussi assez onéreuses. De l’autre, à l’opposé du spectre, la GeForce RTX 4060.

Une carte plus modeste, avec une consommation énergétique maîtrisée, qui bénéficie malgré tout des dernières avancées techniques de Nvidia et surtout, qui reste abordable. D’autant qu’elle est capable de remplacer simplement un GPU de série 10 ou 20 dans une configuration vieillissante, et ce, sans se ruiner. Un pari réussi comme l’a amplement souligné Frandroid à l’occasion du test réalisé en juin dernier.

RTX 4060 : une fiche technique puissante, mais adaptée aux configurations modestes

Autant le dire tout de suite : la GeForce RTX 4060 n’a pas pour vocation d’égaler les performances des autres modèles de la série 40, voire de la série 30. Ne comptez pas jouer en 2 ou 4K avec tous les taquets à fond sur les jeux les plus gourmands, pas plus que sur les titres prévus pour la rentrée (on pense à toi Starfield). Sa fiche technique, modeste, mais solide et tout à fait honnête, l’oriente plus vers le jeu en 1080p pour des performances optimales.

Dans ces conditions, la RTX 4060 s’en tire particulièrement bien. Les tests réalisés par Frandroid montrent qu’elle accroche, voire dépasse allégrement, la barre des 60 images par secondes sur des titres tels que Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5 ou Red Dead Redemption 2, et ce, avec des options graphiques au maximum. Des réglages qui devraient convenir à la très grande majorité des joueurs, les dernières statistiques récoltées par Steam indiquant que près de 62 % utilisateurs jouent en 1920 par 1080 pixels.

Au-delà de ces très bonnes performances, le véritable point fort de la GeForce RTX 4060 reste sans conteste sa consommation énergétique. Avec un TDP (Thermal Design Power) tournant aux alentours de 120 watts, la consommation reste très modeste, et à des années-lumière du reste de la série 40 (la RTX 4090 se situe aux alentours de 450 W). Cette faible consommation entraine plusieurs effets. Outre le fait que la RTX 4060 a tendance à moins chauffer, et donc à moins perdre en puissance, cette faible consommation lui permet d’avoir un format plus compact. Une candidate parfaite pour le montage de PC au format ATX, Micro-ATX ou Mini-ATX.

Dernier avantage à cette faible consommation, et non des moindres : la compatibilité. Opter pour une RTX 4060 afin de remplacer votre GPU de série 10 ou 20 ne vous demandera pas, à priori, de remplacer vos autres composants, en particulier l’alimentation. À titre d’exemple, son TDP est inférieur à celui d’une GTX 1080 ou d’une RTX 2080, des cartes qui commencent à accuser leur âge.

Une porte (grande) ouverte vers le meilleur de Nvidia

Ce n’est pas parce que la RTX 4060 se situe à l’entrée de la série 40 qu’elle ne bénéficie pas des toutes dernières innovations apportées par Nvidia avec cette génération de GPU. Comme les modèles plus puissants, la RTX 4060 est équipée de l’architecture Ada Lovelace qui allie des cœurs Tensor de quatrième génération et des cœurs ray racing de troisième génération.

À l’instar de ses grandes sœurs, cette carte graphique a donc accès au nec plus ultra des technologies Nvidia, dont ses deux fers de lance :

le ray tracing : pour la faire courte, le ray tracing est une technologie qui vise à reproduire le plus fidèlement possible le parcours des ondes lumineuses et les interactions avec la matière qu’elle rencontre. Concrètement, cela permet d’obtenir des éclairages, des reflets, des ombres et des jeux de lumière saisissants, très proches de la réalité. De quoi changer radicalement l’apparence d’un jeu et lui conférer un réalisme jamais atteint ;

pour la faire courte, le ray tracing est une technologie qui vise à reproduire le plus fidèlement possible le parcours des ondes lumineuses et les interactions avec la matière qu’elle rencontre. Concrètement, cela permet d’obtenir des éclairages, des reflets, des ombres et des jeux de lumière saisissants, très proches de la réalité. De quoi changer radicalement l’apparence d’un jeu et lui conférer un réalisme jamais atteint ; le DLSS3 : le DLSS3 permet, grâce à l’intelligence artificielle, d’augmenter la définition d’une image tout en sollicitant moins le GPU. De quoi obtenir un jeu plus beau et plus fluide sans que cela impacte les performances.

Dans le cadre de la mise à jour d’une configuration un peu âgée, le DLSS3 est une véritable bénédiction. La simple activation de cette technologie en jeu permet en effet, à configuration égale, d’atteindre une définition d’image plus élevée, mais également, un gain notable en FPS. Pour l’expliquer simplement : vous n’aurez pas besoin de remplacer autre chose que votre carte graphique pour améliorer significativement les performances de votre machine.

Outre le ray tracing et le DLSS3, la RTX 4060 permet aussi d’accéder à tout l’éventail des technologies Nvidia. De Reflex (pour diminuer la latence système) à Broadcast (pour tout ce qui touche à la diffusion de l’image et du son) en passant par Studio (pour améliorer les performances des applications créatives), vous bénéficierez du meilleur de Nvidia.

L’un des meilleurs rapports performances/prix du marché

Lorsque l’on décide de mettre à jour sa configuration, la question du prix reste centrale. À quoi bon se ruiner si les gains de performances sont minimes, ou si le coût des composants à changer est supérieur à celui d’une configuration plus récente ? Ces interrogations, Nvidia les balaie en proposant l’une des cartes graphiques bénéficiant du meilleur rapport performances/prix actuellement disponible sur le marché.

Le constructeur a en effet lancé la GeForce RTX 4060 à 329 euros. Une somme accessible au vu des nombreux atouts de ce GPU, performances en tête. À titre d’exemple, la RTX 3060 est encore vendue au même prix pour des performances inférieures et un TDP plus élevé. Si vous souhaitez donner un coup de fouet à votre vieille configuration, et être prêt pour accueillir dignement les jeux qui vont déferler à la fin de l’année, la RTX 4060 est assurément la carte graphique qu’il vous faut.