Nvidia préparerait une RTX 4070 plus lente… espérant que personne ne s’en rende compte

Une fuite laisse entendre que Nvidia préparerait le lancement d’une nouvelle GeForce RTX 4070, dotée cette fois d’une mémoire vidéo légèrement plus lente. L’idée serait notamment de composer avec certaines contraintes d’approvisionnement.

« PG141 SKU347 », ce serait la référence d’une nouvelle version de la GeForce RTX 4070 potentiellement en cours d’élaboration chez Nvidia. Selon les informations dénichées par le leaker MEGAsizeGPU, et publiées sur X, cette nouvelle carte graphique se distinguerait des modèles actuels par son recours à de la mémoire vidéo plus lente, en l’occurence de la GDDR6 à 20 Gbps, en lieu et place de la GDDR6X à 21 Gbps intégrée sur la RTX 4070 lancée à l’origine.

Selon cette source, toutes les autres spécifications de cette nouvelle carte resteraient identiques à celles des RTX 4070 commercialisées jusqu’à présent par Nvidia.

Tom’s Hardware souligne pour sa part que cette nouvelle variante pourrait dans les faits délivrer 5% de bande-passante mémoire en moins que la RTX 4070 « classique ». Nous passerions ainsi de 504 GBps à 480 GBps seulement, lit-on… du moins si l’adoption de 12 Go de GDDR6 en 20 Gbps (sur un bus 128-bit inchangé) s’avère exact.

Une RTX 4070 légèrement modifiée… mais pour quelle raison au juste ?

Cette modifications n’aurait donc qu’un impact modéré sur les performances générales du GPU, et pourrait ainsi passer globalement inaperçue chez une majorité d’utilisateurs. Seuls les joueurs utilisants de très hautes définitions pourraient éventuellement être impactés. Un risque que Nvidia serait prêt à prendre, mais pourquoi au juste ?

Si cette rumeur s’avère exacte, l’explication serait à chercher du côté de la sacrosainte règle de l’offre et de la demande, souligne le média spécialisé. Comme de nombreux autres acteurs du marché, Nvidia aurait actuellement beaucoup plus de facilité à mettre la main sur de grandes quantité de GDDR6, et donc à tirer les prix vers le bas par rapport à la GDDR6X — un peu plus rare et donc plus coûteuse. Une tendance qui risque de s’accentuer dans les prochains mois.

Dans ce contexte, la firme au caméléon pourrait donc changer son fusil d’épaule pour la RTX 4070, qui devrait de toute façon être remplacée en 2025 par la RTX 5070.

Reste maintenant à savoir si cette potentielle RTX 4070 dotée de mémoire GDDR6 sera vendue moins cher. Si c’est le cas, et que ses performances restent flatteuses, ont peut tout à fait imaginer qu’elle trouvera elle aussi son public.