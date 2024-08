AMD dégainerait bientôt deux nouvelles cartes graphiques Radeon à pas cher

AMD s’apprêterait à décliner pour la première fois son architecture graphique RDNA3 sur l’entrée de gamme. Cette démarche devrait aboutir sous peu à la commercialisation de deux nouvelles cartes graphiques Radeon abordables.

Deux nouvelles cartes graphiques abordables arriveraient bientôt chez AMD // Source : AMD Radeon

Chez AMD, la gamme de cartes graphiques Radeon RX 7000 ne profite pour l’instant d’aucun modèle entrée de gamme. On apprend cette semaine que cela devrait néanmoins changer.

Selon les informations du leaker Komachi_Ensaka, publiées sur X, la firme de Lisa Su s’apprêterait en effet à dévoiler non pas une, mais deux nouvelles cartes graphiques abordables, sous architecture RDNA 3 : les Radeon RX 7400 et RX 7300.

Ces dernières s’intégreraient dans le lineup d’AMD juste en dessous de l’actuelle Radeon RX 7600, proposée à un tarif recommandé de 299 euros depuis son introduction sur le marché français le 25 mai 2023.

Deux nouvelles cartes basées sur un seul et même GPU

Pour se positionner à un tarif accessible (vraisemblablement aux environs de 200 – 250 euros en France, voire moins pour la RX 7300), ces deux nouvelles venues tireraient parti d’une version castrée de la puce Navi 33, déjà exploitée sous une forme « XL » par les Radeon RX 7600 et 7600 XT.

Ce GPU regroupe en l’occurrence 2048 coeurs, mais les Radeon RX 7400 et RX 7300 ne profiteront pas — selon toute logique — de ce décompte au grand complet, et en parallèle, AMD jouera vraisemblablement sur la mémoire embarquée pour distinguer ses deux cartes. La première pourrait ainsi se doter de 6 Go de GDDR6 montés sur un bus 96-bit ; tandis que la seconde se contenterait de 4 Go de GDDR6 seulement, cette fois sur un bus de 128-bit, voire 64-bit si AMD n’est pas d’humeur généreuse.

Pour contexte, la Radeon RX 6400, sous architecture RDNA2, profitait pour sa part d’un GPU Navi 24 XL comprenant 768 coeurs, le tout couplé à 4 Go de GDDR6 montés sur un bus 64-bit.

Dans ces conditions, si la Radeon RX 7400 monte ne serait-ce qu’à 1024 coeurs et à 6 Go de GDDR6 montés cette fois sur un bus 96-bit, AMD offrirait donc déjà une évolution intéressante à son offre sur l’entrée de gamme. Réponse dans les prochaines semaines, avec l’espoir d’en savoir également plus sur une éventuelle RX 7500… dont nous n’avons pour l’instant pas entendu parler.