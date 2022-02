AIRmini Wireless : voilà de la nouveauté bienvenue sur le marché du SSD externe

Il est difficile de trouver une solution de stockage efficace et pratique, voici l'AIRmini. Ce SSD externe est très intéressant sur le papier.

La startup américaine Dominar Tech a présenté l’AIRmini. Derrière ce nom se cache un SSD externe qui permet des transferts de données rapides via Thunderbolt. Jusqu’à maintenant, vous vous dites qu’il en existe déjà beaucoup et vous avez raison.

Sur le papier, ce SSD externe est très complet

Là où ce SSD apporte du changement est également son support Wi-Fi 6. Cette connectique lui permet d’échanger des données sans fil. Le boîtier, qui est protégé contre la poussière et l’eau, contient 1 To à 4 To d’espace de stockage et il est alimenté par une batterie. La marque évoque 10 heures de fonctionnement sur batterie. Cela signifie que ce SSD peut être placé dans un sac à dos, par exemple, et vous offrir du stockage sans fil rapide tout au long de la journée.

Le SSD AIRmini est très compact (112 × 38 × 9,5 mm) et il pèse 168 grammes. Il est équipé d’un SSD NVMe qui permet d’atteindre des taux de transfert allant jusqu’à 2 200 Mo/s en écriture via un fonctionnement filaire via Thunderbolt 3 sur le Câble USB-C. Pour gérer le Thunderbolt, il y a un contrôleur Intel JHL7440 (Titan Ridge). Pour le transfert sans fil, le modem BCM4389 de Broadcom est utilisé, il prend en charge le Wi-Fi 6.

Dominar Tech évoque alors un débit maximum de 900 Mb/s. Ce débit permet de faire du streaming de vidéos 4K, des enregistrements ou des sauvegardes directement depuis une caméra. Sachez que l’on peut y connecter jusqu’à douze appareils sans fil.

Des applications dédiées sont également proposées pour faciliter l’échange de données avec des smartphones iOS et Android et permettre la sauvegarde des données en appuyant simplement sur un bouton. De plus, le chiffrement des données (AES 256 bits) et la protection contre la poussière et l’immersion dans l’eau temporaire selon la protection IP67 sont au programme.

Après l’étrange écran 4K externe, ce SSD est également financé sur une plateforme de financement participatif. Ici, il faudra aller sur Indiegogo. Encore une fois, la prudence est de mise. Le premier prix est de 259 dollars… Nous vous conseillons de patienter jusqu’au moment où un produit final aura été présenté et livré aux premiers acheteurs.

