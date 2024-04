SSD, serveurs, smartphones… le prix de la mémoire va continuer de grimper

Les SSD voués notamment au grand public pourraient connaître une hausse de prix à deux chiffres au cours du deuxième trimestre 2024. Ces solutions de stockage, qui avaient déjà subi une augmentation de leurs prix en début d'année, pourraient donc voir leurs tarifs flamber de nouveau dans les prochaines semaines.

Il faudrait se préparer à une nouvelle hausse de prix sur le terrain des solutions de stockage et plus particulièrement sur les SSD. C’est en tout cas ce que les analystes du cabinet TrendForce laissent entrevoir pour le second trimestre 2024. Cette estimation intervient dans un contexte de production en flux tendu des puces mémoire NAND, et après une première hausse des prix observée en début d’année, tout particulièrement pour les SSD à grande capacité (2 à 4 To, notamment).

Au cours du premier trimestre 2024, et comme le souligne TechSpot, le prix des SSD voués au grand public a augmenté en moyenne de +23 à 28%. Une hausse qui se tasserait un peu sur le second trimestre, mais sans toutefois s’essouffler, avec +10 à 15% selon les projections de TrendForce. Ces chiffres correspondent peu ou prou à la hausse du prix des puces mémoire NAND, qui devrait pour sa part se situer aux alentours de +13 à 18% sur la même période.

Le grand public touché, mais pas seulement…

Les prévisions de TrendForce nous renseignent aussi sur les hausses de prix attendues au second trimestre 2024 pour les SSD voués cette fois aux entreprises (notamment pour les serveurs). Dans ce cas précis, l’augmentation serait presque aussi virulente qu’au cours du premier trimestre, avec +20 à 25% supplémentaires pressentis. Une flambée des prix alimentée notamment par la forte demande observée en Chine et en Amérique du Nord.

À l’inverse, le marché des SSD grand public pourrait connaître — à moyen terme — une stabilisation de ses tarifs. On apprend en effet que les fabricants OEM d’ordinateurs ont tendance à adopter depuis quelques mois une « stratégie d’achat plus prudente » en réduisant notamment les volumes de leurs commandes. Cette dynamique pourrait s’accentuer sur le second trimestre 2024, puisque les prix continueront d’augmenter, principalement à cause des fabricants de mémoire « désireux d’atteindre rapidement leurs objectifs de rentabilité », lit-on.

Notons que le prix des smartphones pourrait lui aussi être impacté par cette hausse de prix du stockage, qui concerne aussi les puces eMMC et UFS (à hauteur de +10 à 15% là aussi).