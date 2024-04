Une carte SD de 4 To et une microSD extrêmement rapide : voici les nouveautés Sandisk

SanDisk, la filiale du géant américain Western Digital, vient de lever le voile sur deux nouveautés qui vont changer la donne : une carte SD de 4 To et des cartes SD Express ultra-rapides.

Western Digital, via sa filiale SanDisk, vient d’annoncer une carte SD d’une capacité de stockage inédite de 4 To. Cette carte, baptisée SanDisk Extreme Pro SDUC, exploite une nouvelle norme, le SDUC, pour Secure Digital Ultra Capacity, qui permet de dépasser les limites de l’ancienne norme SDXC, plafonnée à 2 To.

Une carte SDUC de 4 To, mais à quelles performances ?

La SanDisk Extreme Pro SDUC propose donc 4 To de stockage, une capacité impressionnante pour une carte SD. Cependant, les vitesses pouvant être atteintes sont encore inconnues. SanDisk a opté pour l’interface UHS-I, qui se limite à environ 100 Mo/s. La carte ne sera donc pas particulièrement rapide, mais les valeurs de performance minimales importantes sont visibles sur les logos existants pour les informations de vitesse. Par exemple, V30 et U3 sont pris en charge pour les enregistrements vidéo, garantissant que la carte SD est capable d’accepter 30 Mo/s de données constantes.

Notez que la carte SDUC ne peut pas être utilisée dans les lecteurs de cartes SDXC classiques, ni même SDHC. Un nouvel appareil de lecture est absolument nécessaire. Il faudra probablement un certain temps avant que de tels lecteurs de cartes ne se généralisent sur les ordinateurs portables et autres appareils. Si la carte vous intéresse, vous devez toujours garder un œil sur l’abréviation SDUC lors de son achat. D’ailleurs, les SDUC atteindront à terme les 128 To de stockage, ce n’est donc que le début.

Western Digital présente également des cartes SD Express

En parallèle de la SanDisk Extreme Pro SDUC, Western Digital a également présenté deux cartes SD Express plus petites, mais potentiellement très rapides. Il y a une carte au format SD et une carte au format Micro SD, toutes deux disponibles en capacité de 128 ou 256 Go. Grâce à la nouvelle interface SD Express, le gain de vitesse sera assez perceptible. Les cartes SD Express seraient 4,4 fois plus rapides que les cartes UHS-I actuelles.

Les cartes SD Express sont compatibles avec les anciens lecteurs de cartes SD, mais en mode UHS-I. Le mode propriétaire UHS-II ou même -III n’est pas possible. En raison de la norme, vous devrez donc choisir consciemment une interface et vous ne pourrez pas toujours utiliser les vitesses élevées, même si votre appareil de lecture prend effectivement en charge des vitesses plus élevées.

Les nouvelles cartes SD devraient arriver sur le marché à l’été 2024. SanDisk n’a pas encore annoncé de prix.

