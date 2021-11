Nuki Smart Lock 3.0 et 3.0 Pro : deux serrures connectées pour tous les budgets et toutes les priorités

Spécialiste de la serrure connectée, Nuki revient avec la troisième génération de son produit phare pour sécuriser votre porte d’entrée. Et cette fois, il le décline même en deux modèles pour satisfaire même les budgets les plus serrés.

« On veut que les gens prennent conscience de la facilité d’utilisation et de l’importance de leur sécurité. Et pour cela, il faut aussi être capable de proposer une gamme pour tous les budgets. » Ainsi s’exprime Martin Pansy, cofondateur et président de Nuki Home Solutions alors que le fabricant dévoile ses nouveaux produits.

Depuis son lancement en 2014, l’entreprise autrichienne a déjà convaincu plus de 200 000 foyers à travers l’Europe. « Et nous n’avons aucun accident, infraction ou autre constatés », se félicite Martin Pansy auprès de Frandroid. « L’avantage, c’est que notre dispositif ne se voit pas de l’extérieur et est très simple à utiliser à l’intérieur. On veut faire simple et discret. Simple comme bonjour !

Renforcer la sécurité avec toutes les options

Ce jeudi, Nuki a décliné la troisième génération de son produit phare. Mais cette fois-ci, ce n’est pas une seule serrure connectée qui est proposée, mais deux modèles avec des caractéristiques assez similaires et quelques différences pour justifier des positionnements tarifaires variés. Comme toujours, la serrure Smart Lock s’installe simplement, sans avoir besoin de bricoler ou percer, ni même démonter quoique ce soit (sauf cas exceptionnel). Il n’y a pas besoin de créer un compte pour utiliser et jumeler la serrure à son smartphone. Il suffit de télécharger l’application et d’appairer. Rien de plus. Une volonté de Nuki.

La Nuki Smart Lock 3.0 Pro est le nouveau modèle haut de gamme du fabricant. Il compte tout ce que Nuki a ajouté au fil du temps pour tout avoir en un même endroit. Le design est similaire au précédent produit, avec un bouton en acier inoxydable assez élégant. Petite nouveauté cette année : vous pouvez choisir entre un modèle noir ou blanc.

Sur toutes les déclinaisons 2021, le moteur a également été amélioré par rapport aux produits précédents pour se faire encore plus discret. “Ca ne fait pas plus de bruit que votre clé traditionnelle dans votre serrure”, rassure Martin Pansy.

Pas besoin d’opter pour un Nuki bridge à connecter à votre wifi si vous souhaitez gérer votre serrure à distance. La Smart Lock 3.0 Pro embarque un système wifi intégré pour se connecter à votre réseau maison. Vous pourrez alors gérer les accès à distance, faire en sorte que la serrure sache que vous approchez ou vous éloignez de la maison pour s’activer ou se désactiver.

De plus, pas besoin de piles pour alimenter la serrure, le Power Pack est inclus dans la serrure. Celle-ci est également compatible avec les systèmes de domotique Google Home, Homekit, Amazon Alexa ou encore IFTTT. “Il est important pour nous que notre serrure soit intégrée à une gestion de la maison intelligente performante pour être encore plus utile à chacun”, explique-t-il.

Un nouveau modèle pour les petits budgets

Si votre budget est plus serré, Nuki a prévu un modèle qui va à l’essentiel et s’avère parfait pour une première approche de la serrure connectée. La Nuki Smart Lock 3.0 est un modèle de base qui se veut beaucoup plus abordable (149 euros). Elle reprend le design compact et arrondi bien connu de la serrure Nuki avec son bouton-poussoir pour pouvoir déverrouiller facilement votre serrure depuis l’intérieur de votre foyer, comme les autres modèles maison.

L’entreprise a fait quelques concessions sur le design. Le bouton est en plastique blanc pour se fondre dans l’ensemble désormais également tout blanc, “pour mieux s’adapter à la couleur de la majorité des portes modernes”, précise Martin Pansy.

La Nuki Smart Lock 3.0 fonctionne comme les versions préalables, en la connectant à votre application smartphone en Bluetooth. Vous vous approchez, la serrure vous détecte et se déverrouille automatiquement. En revanche, si vous voulez gérer votre serrure à distance, il vous faudra ajouter un Nuki Bridge en option (99 euros) pour connecter le tout à internet et piloter depuis votre smartphone quand vous n’êtes pas là. De même, le Power Pack pour éviter d’utiliser des piles est en option, concession tarifaire oblige.

Petite différence entre les Smarts Lock 3.0 et 3.0 Pro : le nombre de clés et d’utilisateurs que vous pouvez créer. Ce sera 100 pour le modèle de base et jusqu’à 200 pour la version Pro. De quoi voir venir à moins que vous n’ayez mis la serrure sur la porte d’accès de votre entreprise (ou que vous ayez une très grande famille)…

Objectif : sécuriser le plus grand nombre de portes

L’objectif du fabricant de Ganz est de pouvoir satisfaire le plus grand nombre de foyers, avec un appareil compatible avec plus de 85 % des portes existantes compatibles. Pour les 15 derniers pourcentages, il existe le cylindre universel en option pour s’adapter à toutes les serrures.

“On a mis tout ce qui nous semblait essentiel dans nos serrures : l’appairage facile au smartphone, les invitations pour ses proches avec des clés digitales faciles à créer, le contrôle possible à distance”, résume Martin Pansy. “Nous essayons de faire aussi simple que possible pour que les gens aillent vers les serrures connectées, tout en assurant la sécurité de la maison et une approche de la confidentialité des données renforcées. Il n’y a que 1,5 % des logements européens qui sont équipés. Les solutions intelligentes et technologiques peuvent améliorer le quotidien de beaucoup et rassurer le plus grand nombre.”

Pour commander l’esprit tranquille, le site de Nuki propose d’ailleurs un questionnaire préalable à l’achat pour savoir si vous pouvez commander simplement la serrure ou si le cylindre complémentaire sera indispensable.

Prix et disponibilité

Vous pouvez d’ores et déjà vous enregistrer pour précommander les serrures Nuki 3.0 et 3.0 Pro dès ce jeudi sur le site de Nuki. Les Nuki 3.0 Pro seront disponibles mi-novembre en noir ou blanc au prix de 249 euros. Les Nuki 3.0 (uniquement en blanc) sont annoncées début décembre à 149 euros.

Du côté des accessoires, le capteur de porte extérieur Nuki Door Sensor est en vente au prix de 39 euros. Le cylindre Nuki Universal Cylinder est livré avec cinq clés à 79 euros.