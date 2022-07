Google poursuit ses ambitions pour Fuchsia et veut faire tourner des applications Android et Linux

Une grande partie du code source de Fuchsia a été retirée de l'Android Open Source Project (AOSP). Si l'on peut penser que Google veut abandonner son système d'exploitation pour objets connectés, il n'en est rien. Le géant a de grandes ambitions pour Fuchsia et souhaiterait même faire fonctionner des applications Android et Linux.

C’est 9to5Google qui a remarqué qu’une « grande partie du code relatif à Fuchsia a été supprimée de l’Android Open Source Project (AOSP) ». Cela ne veut pas dire que Google veut abandonner Fuchsia, mais au contraire que ses ambitions pour son système d’exploitation sont grandes. Actuellement, Fuchsia est déployé sur les Nest Hub et Nest Hub Max, qui sont deux écrans intelligents de Google.

Fuchsia pourrait lancer des applications Android et Linux

Comme le média le rapporte, la plus grande ambition pour Fuchsia est sans doute l’intention de Google à faire tourner des applications d’autres systèmes d’exploitation sur le sien. Cela comprend les applications Android ou Linux, avec toutes celles qui composent le catalogue du Play Store.

Deux options sont possibles pour le développeur. Google pourrait faire fonctionner une réelle instance d’Android sur Fuchsia pour avoir un fonctionnement optimal, quitte à réduire les performances. La seconde option est de resserrer les liens entre Fuchsia et Android. Cependant, Google a retiré l’ensemble du code source de Fuchsia d’AOSP. Pour 9to5Google, « Google pourrait être en train de construire quelque chose de nouveau à sa place ».

Starnix, la solution trouvée par Google

Starnix est l’un des projets autour de Fuchsia, qui doit permettre « d’exécuter « nativement » des applications et des bibliothèques conçues pour Linux ou Android. Pour ce faire, Starnix traduirait les instructions de bas niveau du noyau ».

Cela fait plus d’un an que Google travaille dessus et avait déjà mis en ligne une version accessible pour les développeurs et les plus passionnés. Il s’agissait d’une « petite distribution Android incluse dans le système ». Selon les informations du média anglophone, l’équipe de développement se concentrerait sur « l’amélioration constante de la compatibilité du système d’exploitation avec Android et ses applications ».

Si pour le moment seuls les écrans Nest Hub de Google sont compatibles avec le système d’exploitation, on ne sait pas exactement quels appareils pourront adopter Fuchsia et surtout pour quels usages. On sait que Samsung réfléchirait à passer à Fuchsia pour ses smartphones.

