Test des Triangle Capella : l’élégance sonore à la française

Loin des enceintes Bluetooth standardisées, les Triangle Capella proposent une tout autre expérience sonore. Avec leur design élégant et leur boîtier de connectique déporté, ces enceintes hi-fi connectées promettent de faire basculer les amateurs de musique vers un univers sonore plus exigeant. Une calibration intégrée, des technologies audiophiles : et si la qualité audio devenait enfin accessible ?

Les enceintes connectées Triangle Capella // Source : Tristan Jacquel

Héritière d’un savoir-faire acoustique made in France, Triangle poursuit sa trajectoire sonore avec les Capella, ses premières enceintes connectées haut de gamme. Née à Marseille, la marque a construit sa réputation sur une approche exigeante de la reproduction musicale. Conçues pour les audiophiles exigeants à la recherche d’une solution audio pratique et de haute qualité, les Capella offrent une alternative intéressante aux systèmes traditionnels.

Dans un catalogue qui compte déjà les Active Series compactes et les Boera Connect, les Capella se distinguent par des transducteurs directement hérités des modèles hi-fi passifs (sans ampli intégré), comme la référence Comet Ez. Un choix qui promet une généalogie sonore premium et qui tranche avec l’offre classique des enceintes connectées.

Alors que le marché regorge de solutions Bluetooth standardisées, Triangle propose une alternative pour les audiophiles exigeants.

Triangle Capella Caractéristiques techniques

Modèle Triangle Capella Nombre de haut-parleurs 2 Caisson de basse Oui Wifi Oui Compatibilité OS Android, iOS Couleur Noir, Blanc, Bleu, Marron Poids 17 kg Fiche produit

Ce test a été réalisé avec des enceintes prêtées par le fabricant.

Triangle Capella Des lignes et des finitions soignées

Les Triangle Capella revendiquent une élégance sonore à la fois classique et contemporaine. De prime abord, rien ne les distingue des enceintes passives traditionnelles : aucun bouton, aucun panneau de commande sur la face avant ou supérieure. L’ensemble des interactions — volume, sélection de source — est confié à une télécommande, préservant une esthétique minimaliste.

La finition laquée brillante développe un bleu profond aux motifs changeants, évoquant les reflets d’une robe de paon. Cette approche chromatique dépasse la simple décoration : elle capture la lumière avec une sophistication visuelle subtile.

Le piètement de l’enceinte Triangle Capella // Source : Tristan Jacquel

La face avant abrite deux transducteurs précis. Le haut-parleur de graves et moyennes fréquences présente une membrane blanche en cellulose, complétée d’une ogive centrale destinée à focaliser le son. Le tweeter — signature acoustique de Triangle — arbore un pavillon métallique couleur laiton, enrichi d’une ogive de focalisation et d’une pièce de phase qui optimise la diffusion spatiale.

Un cache magnétique en tissu acoustique, cerclé d’aluminium ton laiton, peut habiller ces transducteurs sans compromettre la diffusion sonore.

La finition bleu austal de la Triangle Capella // Source : Tristan Jacquel

La caisse dessine des lignes fluides : bords arrondis, piètement en aluminium brossé laiton qui surélève l’ensemble. Cette conception libère le tube bass-reflex sous-jacent, et permet une diffusion homogène des basses fréquences.

À l’arrière, les détails techniques se concentrent avec sobriété : grilles d’extraction thermique pour l’électronique intégrée, prise d’alimentation, bouton d’appairage radio et entrée ligne.

La face arrière de l’enceinte Triangle Capella // Source : Tristan Jacquel

La télécommande RF, entièrement métallique, embarque des LED blanches pour afficher les informations essentielles — volume notamment. Une solution élégante qui pallie l’absence de témoin lumineux sur les enceintes. Petit détail pratique : le changement des piles AAA nécessite un tournevis Torx, fourni avec l’ensemble.

Options de branchement

La philosophie des Triangle Capella repose sur la simplicité : chaque enceinte se connecte uniquement au secteur, tandis que les sources audio transitent par un petit boîtier transmetteur baptisé Stéréo Hub.

Le hub de connexion des Triangle Capella // Source : Tristan Jacquel

Cette approche offre une flexibilité d’installation appréciable. Les enceintes peuvent être installées dans des zones auparavant contraignantes — une bibliothèque, un recoin difficile d’accès — sans se soucier des traditionnels enchevêtrements de câbles.

Le Stéréo Hub concentre toutes les connectivités : 3 entrées optiques, 1 HDMI ARC, 1 entrée coaxiale RCA, 1 port USB-B, deux entrées lignes analogiques (RCA et mini-jack). Une petite antenne amovible complète l’équipement pour les connexions WiFi et Bluetooth.

La connectique du Hub des Triangle Capella // Source : Tristan Jacquel

La transmission vers les enceintes s’effectue via le protocole radio Wisa, avec une résolution maximale de 24 bits / 96 kHz, sans perte. Cette caractéristique ouvre la voie à la lecture audio haute définition, notamment depuis des plateformes comme Qobuz.

La compatibilité Wi-Fi couvre l’ensemble des protocoles de streaming : AirPlay, Chromecast, UPnP/DLNA et Roon Ready. Tous les formats audio, y compris HD, sont ainsi supportés.

Design interne

La structure interne des Triangle Capella s’articule autour d’un concept classique : un mono-volume d’air qui accueille un transducteur principal de 16 cm. Triangle a opté pour une charge bass-reflex, avec un tube résonateur qui amplifie une étroite plage de fréquences — manifestement un peu en dessous de 40 Hz, soit un grave très profond. Ce système permet de dilater les basses fréquences et enrichit la restitution des graves.

Chaque enceinte embarque une double amplification qui délivre une puissance totale de 100 Watts.

Sous l’enceinte, le tube résonateur bass-reflex amplifie l’infra-grave // Source : Tristan Jacquel

La principale innovation réside dans le traitement du signal. Les Capella abandonnent les composants mécaniques de filtrage et de répartition des fréquences. Cette tâche est désormais entièrement numérique, confiée aux amplificateurs.

Ce traitement numérique offre deux avantages : une dynamique sonore améliorée et un contrôle plus précis de la propagation du son, notamment en termes de phase. Le résultat est une restitution plus pure, plus fidèle à l’enregistrement original.

Triangle Capella Usage et application

La mise en œuvre des Triangle Capella se déroule en deux étapes. La première consiste à raccorder l’enceinte au réseau Wi-Fi domestique via l’application Google Home. La seconde implique l’utilisation de l’application Triangle Capella.

Cette application offre une fonction de calibration acoustique adaptée à la pièce d’écoute. Pour les utilisateurs d’iPhone, l’app exploite directement le microphone intégré, avec des profils préétablis. Les possesseurs de smartphones Android devront acquérir un microphone optionnel Triangle Zen.

Screenshot Screenshot Screenshot

Le processus de calibration reste simple : l’utilisateur effectue plusieurs mesures en se déplaçant librement pendant une minute, tandis qu’un bruit rose puissant est diffusé. Les corrections se limitent à la balance tonale (graves/médiums/aigus), sans traitement des retards de propagation du son. C’est dommage, car les technologies existent pour compenser les retards de propagation du son dans la pièce, par exemple sur les barres de son récentes (Sennheiser, Bose, Samsung…) et cela apporte beaucoup.

L’application propose une correction tonale accessible de deux manières : via la calibration automatique ou manuellement. L’égaliseur graphique présente une certaine complexité. Aucune clé de fréquences prédéfinie n’est proposée. L’utilisateur doit sélectionner manuellement la fréquence à modifier, définir sa largeur de bande et ajuster le volume par boost ou réduction. Cette approche requiert une connaissance précise des réglages sonores souhaités, rendant l’utilisation moins intuitive pour un public non averti.

La télécommande des enceintes Triangle Capella // Source : Tristan Jacquel

L’expérience utilisateur globale révèle quelques points faibles. Lors de nos tests, la lecture de musique en AirPlay depuis un Macbook s’est avérée parfois capricieuse, nécessitant plusieurs tentatives avant d’aboutir, contrairement à une connexion stable et immédiate depuis un iPhone. De plus, la mise à jour du firmware s’est révélée impossible via l’application, malgré la disponibilité apparente d’une nouvelle version. Enfin, en cas de coupure de courant, un nouvel appairage du boîtier avec les enceintes est nécessaire, ce qui implique d’accéder à un bouton situé à l’arrière des enceintes — une manipulation peu pratique lorsque celles-ci sont installées dans une bibliothèque ou un espace difficile d’accès.

Triangle Capella Du raffinement et des détails

Les Triangle Capella, comme beaucoup d’enceintes hi-fi compactes, présentent un volume limité de basses fréquences. Cependant, la mesure révèle une particularité intéressante : un pic de volume surprenant entre 30 Hz et 40 Hz. Bien que modeste, ce renforcement dans l’extrême grave apporte une profondeur inattendue et plutôt agréable à l’écoute, donnant une sensation de corps, même si l’impact est limité.

Le bas-médium se distingue par sa présence et sa richesse détaillée. Il met particulièrement en valeur les voix humaines. Cette partie du spectre est bien articulée, offrant une intelligibilité claire des dialogues et des instruments.

Le transducteur de grave-médium de l’enceinte Triangle Capella // Source : Tristan Jacquel

L’aigu se caractérise par un équilibre réussi entre douceur et énergie. Il est précis et détaillé sans jamais devenir agressif ou fatigant, avec une brillance légère et bien dosée.

Il est important de noter que l’amplification limite le volume des basses fréquences à mesure que l’on augmente le volume global.

La réponse en fréquences des Triangle Capella, à volume modéré (courbe bleue) et à pleine puissance (courbe rose) // Source : Tristan Jacquel

Nos mesures de réponse en fréquence à différents niveaux d’écoute (modéré et maximum) confirment cette technique. Cette dernière, couramment utilisée dans les enceintes Bluetooth nomades et résidentielles, permet d’atteindre un volume sonore élevé sans risquer d’endommager les transducteurs. À pleine puissance, le grave est donc moins présent, mais l’équilibre tonal reste globalement cohérent, avec une mise en avant du bas-médium (voix, fréquences fondamentales des instruments). Notez que les Capella peuvent produire environ 102 dB de volume sonore à 1 mètre à pleine puissance, une valeur élevée qui devrait leur permettre de s’exprimer dans des pièces de vie jusqu’à 30 m2 environ.

Scène sonore et marge dynamique

Malgré ces qualités, l’amplitude sonore reste limitée. Les plans sonores peuvent sembler tassés et s’entremêlent, et la scène sonore manque d’ampleur. Les voix se détachent convenablement du reste du flux musical, mais l’ensemble manque d’aération. Une douceur générale imprègne la restitution. En outre, un souffle perceptible émanant de l’amplification est audible dans une pièce silencieuse. Cela peut s’avérer gênant lors d’écoutes nocturnes à faible volume, notamment à moins de 3 mètres des enceintes.

Le tweeter à dôme métallique et pièce de phase en ogive de l’enceinte Triangle Capella // Source : Tristan Jacquel

La scène sonore offre une largeur honorable, avec une zone d’écoute idéale centrée où les voix se déploient avec naturel. Bien que la dynamique soit contenue, le son garde une certaine fermeté dans le bas du spectre et une vivacité appréciable sur les percussions et les cordes. Cependant, cette dynamique limitée se traduit par un manque de profondeur. L’image sonore semble quelque peu aplatie, concentrée dans l’axe frontal, privant l’écoute d’une sensation d’espace et d’immersion.

Impressions d’écoute

Voici quelques impressions d’écoute avec les enceintes Triangle Capella :

« Teardrop » – Massive Attack

Le titre met en évidence la richesse du bas-médium des Capella. La voix de Elizabeth Fraser flotte avec une douceur remarquable, portée par un accompagnement où les détails électroniques se distinguent clairement. Les basses, bien que discrètes en volume, apportent une extension notable qui soutient l’atmosphère du morceau.

« Take Five » – Dave Brubeck Quartet

Le jazz met en lumière la rapidité des enceintes. Les percussions de Joe Morello sonnent avec une attaque précise, tandis que le saxophone de Paul Desmond bénéficie d’un aigu doux mais énergique. La scène sonore, bien que légèrement comprimée, conserve une cohérence qui permet d’apprécier l’interaction entre les musiciens.

L’enceinte avec son cache haut-parleurs aimanté // Source : Tristan Jacquel

« Cloudbusting » – Kate Bush

Ce titre complexe souligne à la fois les forces et les limites des Capella. Les voix sont bien extraites, avec une belle tenue. Les graves, bien que subtils en volume, apportent une extension suffisante pour ne pas frustrer l’écoute. On perçoit une légère compression des plans sonores, mais l’ensemble reste musicalement plaisant.

« Hallelujah » – Jeff Buckley

L’interprétation intimiste révèle la douceur et la précision des enceintes. La voix de Buckley est restituée avec une remarquable présence, chaque nuance et respiration étant fidèlement reproduite. La guitare acoustique conserve sa texture naturelle, confirmant la capacité des Capella à gérer les passages délicats avec finesse.

Ces écoutes confirment un profil sonore équilibré avec une restitution qui privilégie le détail avant tout.

Triangle Capella Un prix très élevé

Les enceintes connectées Triangle Capella sont disponibles en quatre coloris : bleu austral (notre exemplaire), nébuleuse brune, étoile noire et blanc sidéral, au prix de 2 499 euros la paire. Un tarif significativement plus élevé que les enceintes sans fil résidentielles habituellement testées dans nos colonnes.

Cette tarification s’explique par plusieurs facteurs qualitatifs : la richesse des composants acoustiques, l’intégration de l’amplificateur (traditionnellement vendu séparément) et la présence d’un lecteur réseau/streamer. Selon nous, le prix reste cohérent si l’on considère le coût individuel de chaque élément.

Néanmoins, le marché propose des alternatives moins onéreuses et potentiellement plus performantes, comme les Teufel Stereo M2. Le consommateur devra donc arbitrer entre le prestige de la marque Triangle, la qualité de fabrication et son budget personnel.