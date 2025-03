Roborock innove fort en 2025 : découvrez les nouveautés pendant notre live spécial

L’année 2025 s’annonce riche en innovations du côté des aspirateurs robots et des balais aspirateurs laveurs. La preuve chez Roborock, avec sa toute nouvelle gamme d’appareils que l’on vous présentera en live le jeudi 20 mars sur Twitch.

Si vous pensiez que le marché des aspirateurs robots et des balais aspirateurs laveurs était arrivé à maturité, c’est que vous n’avez pas encore vu les nouveaux produits de Roborock.

Le constructeur vient, en effet, de commercialiser deux nouvelles gammes de produits particulièrement performantes et intelligentes, les Roborock F25 et Roborock Saros, que l’on vous propose de découvrir en live sur Twitch le jeudi 20 mars à partir de 17 heures.

Au programme de cette émission spéciale : prise en main des derniers produits Roborock avec les Frères Poulain, questions-réponses avec les viewers et jeu concours.

Le meilleur de Roborock entre nos mains

L’année 2025 signe un renouveau dans la gamme d’aspirateurs Roborock. Le constructeur a profité du salon CES de Las Vegas pour présenter deux nouvelles séries d’appareils.

La première s’appelle Saros, et elle est composée de trois appareils. Deux d’entre eux seront présents sur notre plateau : le Saros 10 et le Saros Z70 en exclusivité. Ils se distinguent par leur énorme capacité d’aspiration (22 000 Pa), leur finesse de seulement 7,98 cm (les plus fins jamais conçus par la marque) et leur station de lavage avancée.

Le Roborock Saros 10 // Source : Roborock

Si vous ne faites confiance qu’à vos yeux et vos bras pour nettoyer les sols, Roborock vient également de lancer une toute nouvelle gamme de balais aspirateurs laveurs : les Roborock F25. Deux des sept produits de cette nouvelle série seront présents avec nous sur le plateau : les Roborock F25 ACE et F25 RT.

Le Roborock F25 Ace // Source : Roborock

Les Roborock F25 ACE et F25 RT partagent un socle commun. La puissance d’aspiration est mesurée à 20 000 Pa, tandis qu’ils profitent tous les deux d’un nettoyage et un séchage automatique de la brosse à 90° C.

Invités très spéciaux et cadeaux à gagner

À l’occasion de la sortie des nouveaux aspirateurs balais et robots de Roborock, nous vous proposons de les découvrir en live le jeudi 20 mars à 17 heures sur la chaîne Twitch de Frandroid.

Arnaud sera accompagné par les Frères Poulain, deux YouTubeurs spécialisés dans l’univers du bricolage, de la domotique et de la tech pour la maison. L’émission sera ainsi l’opportunité de prendre en main les nouveaux produits Roborock, de les essayer en situation réelle et surtout de répondre à vos questions.

Roborock vous permettra également de remporter l’un de ses nouveaux aspirateurs : le Roborock F25 ACE. Comment participer ? Rendez-vous le jeudi 20 mars à 17 heures sur la chaîne Twitch de Frandroid pour le découvrir.