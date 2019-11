Article sponsorisé par Roborock

Et si vous profitiez du Black Friday pour acheter un appareil qui vous permet de ne plus passer l’aspirateur ? Voici l’aspirateur-robot intelligent Roborock S5 Max qui est actuellement en promotion le temps du Black Friday.

Lancé le 11 novembre à travers le monde, le Roborock S5 Max n’a que quelques semaines d’existence. Un appareil très récent donc, mais qui passe quand même par la case Black Friday. Comprenez que son prix baisse drastiquement, le temps du week-end jusqu’au Cyber Monday. Le Roborock S5 Max reprend les principales caractéristiques de son grand frère le S5, tout en misant encore plus sur le passage de la serpillière. Le réservoir d’eau est plus grand, et peut être géré intelligemment depuis l’application.

Pourquoi recommande-t-on le Roborock S5 Max ?

Un aspirateur-robot autonome et intelligent avec serpillière

Une application compagnon complète, qui affiche une carte de votre intérieur

Un appareil efficace qui remplace le passage hebdomadaire de l’aspirateur traditionnel

Initialement lancé au prix de 549 euros, le Roborock S5 Max noir voit son prix chuter à 400 euros sur Gearbest le temps du Black Friday seulement. Pour obtenir ce prix, il faut activer le coupon de 54 euros de remise disponible sur la fiche du produit. La remise se fait ensuite directement dans le panier. Cela représente déjà une belle remise de 27 % pour un produit tout juste lancé, d’autant plus que la livraison est gratuite.

Le Roborock S5 Max noir à 400 euros sur Gearbest

Roborock S5 Max : le meilleur aspirateur-robot accessible

Les aspirateurs-robots ne sont pas des produits nouveaux sur le marché. Mais ils ont considérablement évolué au cours des dernières années. Déjà parce qu’ils sont devenus bien plus accessibles qu’auparavant, mais surtout parce qu’ils sont devenus intelligents et connectés. Le Roborock S5 Max embarque toute une panoplie de capteurs, le tout est connecté en WiFi sur votre box internet, et contrôlable depuis l’application mobile Roborock que vous soyez à votre domicile ou non.

Toutes ces technologies embarquées permettent au Roborock S5 Max de se déplacer intelligemment dans votre domicile. Lors de son premier nettoyage, le capteur laser situé sur le dessus du Roborock S5 Max va cartographier l’intérieur du logement, et retranscrire cette carte sur l’application mobile. Cette carte comporte deux avantages. Le premier, c’est que le Roborock S5 Max va l’utiliser pour optimiser ses déplacements, lui faisant gagner du temps sans louper le moindre mètre carré. L’autre avantage, c’est que cette carte peut être utilisée depuis l’application Roborock pour envoyer l’aspirateur-robot à un endroit précis, comme la cuisine par exemple.

La nouveauté du Roborock S5 Max, c’est la meilleure intégration de la serpillière à l’appareil. Le réservoir d’eau est plus grand (280 mL) et le liquide est mieux réparti grâce à un système qui maintient une pression équivalente dans le réservoir. Cet ajout matériel fonctionne de concert avec des nouveautés logicielles. Depuis l’application Roborock, l’utilisateur peut définir quelle quantité d’eau utiliser selon les zones, et donc les surfaces. Plus c’est sale, plus vous pouvez choisir d’utiliser de l’eau. Surtout, l’application permet d’interdire des zones à la serpillière du Roborock S5 Max. Cette fonctionnalité est pensée pour ne pas humidifier des surfaces comme les moquettes ou les tapis, voire le coin de votre chambre qui regroupe tous les câbles de chargeurs.

Le Roborock S5 Max à 400 euros sur Gearbest