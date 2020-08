Ecovacs lance trois nouvelles gammes de robots aspirateurs pour tous les budgets

Les robots nettoyeurs tendent à se démocratiser avec de plus en plus d’acteurs sur le marché. Parmi eux, Ecovacs n’en finit plus de dégainer des appareils. Trois nouvelles familles de produits viennent ainsi enrichir son catalogue, à tous les prix.

De tout, pour tous les budgets. C’est un peu le leitmotiv chez Ecovacs dont l’offre d’aspirateurs robots ne cesse de s’élargir. Au cœur de l’été, la marque chinoise a donc décidé de lancer de nouvelles gammes de produits avec des prix et des fonctions différentes.

Deebot Ozmo T8, le haut de gamme avec de l’IA et de la puissance

À commencer par la T8 Family, plutôt haut de gamme. Annoncée au printemps dernier, elle se compose désormais de trois références. Au Deebot Ozmo T8 Aivi lancé en mai, s’ajoutent à présent le Deebot Ozmo T8 et le Deebot Ozmo T8+. Ils disposent tous trois d’une forte puissance d’aspiration qui s’ajuste en fonction de la surface à nettoyer, de la navigation laser TrueMapping avec une précision quatre fois plus élevée et une détection des objets jusqu’à 10 m, de la cartographie de plusieurs étages et de la programmation du nettoyage par zone.

Pour aller plus loin

Ecovacs Deebot Ozmo T8 Aivi : l’aspirateur-robot qui surveille aussi votre maison

Ces aspirateurs robots connectés affichent une autonomie de trois heures et 300 m². Ils embarquent aussi la technologie Ozmo Pro qui permet d’aspirer et laver en un seul passage avec plusieurs niveaux d’aspiration et de débits de l’eau. L’appareil parvient même à simuler un mouvement de frottement pour éliminer les saletés tenaces, le tout grâce à un système de plaque à vibrations hautes fréquences.

L’Ozmo T8 AIVI bénéficie d’une caméra IA qui reconnaît différentes catégories d’objets et peut adapter son mouvement en fonction de ceux-ci. Idéal pour ne pas se retrouver bloqué par une chaussette qui traîne. Le contrôle vidéo peut se faire en direct, pour notamment interagir avec vos animaux de compagnie ou surveiller la maison. L’IA apprend aussi à chaque utilisation pour améliorer le nettoyage.

Le robot aspirateur Deebot Ozmo T8 utilise ses capteurs pour repérer les élements // Source : Ecovacs Le robot nettoyeur Deebot Ozmo T8 // Source : Ecovacs Les robots Deebot Ozmo T8 aspirent et lavent en même temps // Source : Ecovacs Le Deebot Ozmo T8+ avec sa station d’auto-vidage // Source : Ecovacs

S’ils ne sont pas équipés de caméra IA, ses deux comparses arrivent avec des atouts non négligeables :

L’Ozmo T8 compte sur la technologie TrueDetect 3D qui utilise la lumière et un algorithme de numérisation 3D pour numériser l’environnement de manière ultra-précise. De quoi éviter les petits objets, les chaises ou les espaces étroits, même dans les endroits plus sombres. Il sera vendu moins cher que son aîné (699 euros contre 799 euros, en blanc seulement) à compter de ce mois d’août.

compte sur la technologie TrueDetect 3D qui utilise la lumière et un algorithme de numérisation 3D pour numériser l’environnement de manière ultra-précise. De quoi éviter les petits objets, les chaises ou les espaces étroits, même dans les endroits plus sombres. Il sera vendu moins cher que son aîné (699 euros contre 799 euros, en blanc seulement) à compter de ce mois d’août. L’Ozmo T8+ vient se positionner en tête de la famille, car il ajoute aux possibilités du T8 une station d’auto-vidage incluse (optionnelle pour les autres). Et le prix s’en ressent (899 euros).

Deebot U2 pour les budgets plus serrés, mais sans trop de compromis

Parquet, carrelage ou moquette, le Deebot U2 promet de répondre présent face à tous les environnements. Aspiration et lavage sont au programme de ces robots nettoyeurs d’entrée de gamme (dès 229 euros). Les modèles Deebot U2 et U2 Pro (269 euros avec le kit « spécial animaux » comprenant une brosse anti-entremêlement et le bac à poussières XL de 800 ml) embarquent la technologie de lavage humide Ecovacs via une pompe à eau à commande électronique qui humidifie constamment la lingette.

La puissance d’aspiration a également été améliorée avec un mode Max+ (2,5 fois plus puissant que le mode standard). Les U2 et U2 Pro proposent, eux aussi, la navigation intelligente Smart Move, des modes de nettoyage (Auto, Contours, Tâches définies). Ils se connectent à l’appli Ecovacs Home et sont compatibles avec les assistants vocaux de la maison (Assistant Google et Alexa). Les deux robots sont dotés de capteurs et de pare-chocs anticollision ainsi que d’un système sécurité escaliers, d’un retour sur leur base de chargement. La sortie d’air se fait aussi par le haut pour un air plus pur.

Le robot nettoyeur Deebot U2 d’Ecovacs cartographie la pièce // Source : Ecovacs Le robot nettoyeur Deebot U2 d’Ecovacs // Source : Ecovacs Le robot nettoyeur Deebot U2 d’Ecovacs // Source : Ecovacs Le robot nettoyeur Deebot U2 d’Ecovacs retourne sur sa base de charge // Source : Ecovacs

Créateur du concept, Ecovacs lance aussi un nouveau robot laveur de vitres baptisé Winbot W880 (399 euros) qui peut se contrôler à distance. Il nettoie à l’intérieur comme à l’extérieur. Le robot est capable de détecter les contours de vitres sans cadre grâce à son système de sécurité intelligent. Le Winbot 880 propose un nettoyage en 4 étapes avec différents modes possibles. Il répond aussi à la commande vocale.