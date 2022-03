Cette serrure connectée se déverrouille avec votre empreinte ou votre iPhone

La marque chinoise Lumi United a lancé une nouvelle serrure connectée de la marque Aqara. La Smart Door Lock A100 Zigbee compile un maximum de technologie, de la détection d'intrusion à l'authentification par empreinte digitale ou code, en passant par l'utilisation de Google Assistant ou le déverrouillage à l'iPhone.

Installer une serrure connectée n’est pas encore devenue monnaie courante dans nos contrées. Pourtant, plusieurs modèles existent de la Linus Smart Lock de Yale en passant par la Nuki Smart Lock 3.0 et d’autres serrures en provenance de Chine, comme celle attendue de Xiaomi, ou encore celle à venir de Netatmo.

Encore peu connue en France, Aqara propose de multiples produits pour la maison connectée qui veulent souvent réunir le meilleur de la domotique et de la technologie. C’est le cas de sa nouvelle serrure connectée, la Smart Door Lock A100 Zigbee.

Approchez votre iPhone et ouvrez !

Comme son nom l’indique, elle fonctionne évidemment en Zigbee 3.0, mais pas seulement. Elle est compatible avec le Bluetooth 5.0 ainsi qu’avec HomeKit et Google Home. Mais sa force est ailleurs. Elle embarque la technologie NFC et peut donc être déverrouillée à l’aide de votre iPhone ou de votre Apple Watch grâce à la fonction Apple Home Key.

Son design est assez élégant, même si assez étendu. À l’intérieur, on trouve classiquement une poignée et un bouton de verrouillage en dessous pour gérer l’ouverture, la fermeture ou le loquet de nuit de la porte. Sur la partie haute, une surface large cache les piles. Le fabricant annonce une autonomie de 18 mois au prix cependant d’une cargaison de piles embarquées (8 !).

Au dos, la Smart Dock Lock A100 dispose d’un écran tactile représentant un pad à code sur le haut qui apparaît quand vous appuyez, d’une poignéeclassique avec lecteur d’empreinte embarqué sur sa partie basse qui dispose d’un cache pour mettre la clé. Le tout est en métal foncé.

Neuf méthodes de sécurité

Il est possible de configurer un code à usage unique pour un membre de la famille ou un visiteur occasionnel qui n’aura qu’à le taper pour déverrouiller la porte. Aqara avance même neuf moyens de verrouiller-déverrouiller la serrure (voix, smartphone, NFC, code unique ou permanent, etc.), car il est aussi possible de se servir de l’application compagnon pour cela ou tout simplement de votre clé traditionnelle. Pour faciliter la fermeture sécurisée des lieux, des boutons raccourcis sont à disposition sur le clavier.

Évidemment, la méthode la plus sécurisée promue par le fabricant est la reconnaissance digitale avec le positionnement du capteur à portée de pouce pour plus de sécurité et un déverrouillage rapide promis. Mais différentes options d’utilisation sont à disposition comme le verrouillage automatique après votre départ, le loquet de nuit pour sécuriser les résidants sans empêcher les administrateurs titulaires d’un code de pouvoir rentrer plus tard, un bouton d’alerte si la porte est restée ouverte trop longtemps ou si une tentative d’intrusion est détectée (comportement inhabituel d’ouverture).

Pour son fonctionnement, Aqara fait dans le classique. Vous devez disposer d’un hub compatible Zigbee 3.0 pour piloter et gérer la serrure à distance. Elle se connecte au wi-fi du domicile. Vous pourrez ainsi demander à Siri ou Google Assistant de vérifier si la porte est bien fermée et sécurisée tout en étant loin de chez vous.

Prix et disponibilité de la serrure Aqara Smart Door Lock A100 Zigbee

Pour le moment, la serrure Aqara n’est pas encore commercialisée en Europe. Elle est tout d’abord prévue en Malaisie et à Singapour, puis en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient. Aucun prix ni aucune disponibilité pour la France n’ont été communiqués.

