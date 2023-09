DOM Roq : cette serrure connectée est pensée pour mieux sécuriser votre logement

Sécuriser son logement est une préoccupation pour beaucoup. Et si on vous disait que votre serrure peut elle aussi rendre votre logement plus sûr ? C'est ce que propose DOM avec sa serrure connectée DOM Roq. On vous explique comment ça marche.

Connecter l’ouverture de sa porte d’entrée, c’est à la fois tentant et un peu inquiétant. Si la bonne vieille clé et la serrure mécanique semblent être la méthode la plus fiable pour entrer chez soi, la serrure connectée peut apporter un complément de sécurité non négligeable et un vrai confort pour gérer à distance son logement. C’est ce que propose DOM avec sa serrure DOM Roq, un concentré de technologie pour sécuriser votre habitat au maximum tout en conservant l’ouverture mécanique de votre porte d’entrée.

La serrure connectée : les atouts d’un système mécanique, la domotique en plus

Installer une serrure n’est pas un acte anodin, qu’elle soit connectée ou non. Elle est l’un des éléments centraux de la sécurité de votre logement. C’est pour cela qu’il est important de privilégier des marques reconnues pour leur sérieux. C’est le cas de DOM Security, un groupe dont le siège social est situé en France, et qui possède des filiales spécialisées dans les serrures depuis plus de 300 ans pour certaines d’entre elles. Depuis peu, l’industriel propose quelques modèles de serrures connectées, dont le modèle Roq.

Dispositif hybride entre le traditionnel système mécanique à clé et un mécanisme motorisé de mouvement du cylindre, les serrures connectées DOM permettent d’ouvrir votre porte sans avoir à y toucher (ou presque). Pour faire simple, la serrure DOM Roq est équipée d’un moteur qui s’actionne lorsque vous lui en donnez l’ordre depuis votre smartphone. Le système fait alors tourner le barillet, votre porte d’entrée se verrouille ou se déverrouille à l’envi.

Un contrôle à distance efficace et bien pensé

Car c’est le principal atout d’une serrure connectée : en plus d’un système de clé traditionnelle, de badge et de boitier à code, l’ouverture ou la fermeture s’effectuent automatiquement depuis votre smartphone, et ce, y compris à distance.

Grâce à une application compagnon extrêmement complète, toutes les informations de passage sont disponibles sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi savoir :

si votre porte est ouverte ou fermée ;

si le mécanisme de verrouillage est activé ;

si quelqu’un est entré ou sorti de la maison ;

gérer les ouvertures et fermetures automatiques de la serrure ;

si des mouvements suspects ont été observés sur votre porte.

Mieux, via l’application, il est possible de contrôler l’ouverture à des tiers ou pour vos proches de manière récurrente ou non. Par exemple, si votre baby-sitter est censée rentrer avec votre progéniture tous les soirs de la semaine entre 17h30 et 18h, il est possible de lui ouvrir la porte, ou de lui confier un badge qui n’ouvrira votre maison que sur cette tranche horaire précise.

La serrure DOM Roq permet également de détecter n’importe quel mouvement suspect sur la porte qui pourrait indiquer une tentative d’intrusion et envoie une notification directement sur votre smartphone.

La sécurité au cœur du dispositif

Libre à vous, après cette alerte, d’appeler la maréchaussée ou d’enclencher un scénario préenregistré via la box domotique Tahoma de SOMFY pour faire fuir les éventuels cambrioleurs, en allumant par exemple la lumière dans votre salon. La serrure DOM Roq a d’ailleurs été conçue en partenariat avec l’entreprise spécialisée en domotique. La garantie d’un système connecté, réactif et efficace.

Cette sécurité ne s’arrête pas aux intrusions physiques de votre domicile. Pour communiquer entre votre box Wi-Fi et votre smartphone, la serrure connectée DOM Roq utilise une passerelle Wi-Fi dont les données sont chiffrées de bout en bout grâce à l’algorithme de chiffrement AES 256, l’un des plus performants à l’heure actuelle.

La serrure connectée DOM Roq est équipée d’une batterie. Côté autonomie, le constructeur estime que vous pourrez facilement attendre une année entière (ou 3000 utilisations) avant de devoir recharger la batterie de votre serrure DOM Roq. Si vous vous retrouvez cependant à court d’autonomie, la serrure mécanique avec une bonne vieille clé prendra le relai. Pour de nouveau pouvoir utiliser votre serrure connectée, il faudra charger la batterie via son port USB-C pendant environ huit heures.

Installer une serrure connectée, ce n’est pas si compliqué

L’installation de la serrure DOM Roq est relativement aisée si vous n’avez pas peur de démonter la serrure actuelle de votre porte. DOM a mis en ligne un tutoriel très clair sur son site officiel pour expliquer comment faire. Il est également possible de vérifier que votre porte est compatible en consultant le site du constructeur et de trouver un installateur agréé à proximité de chez vous, le cas échéant.

DOM prévoit enfin une FAQ très complète pour répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser.