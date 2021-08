La trottinette électrique Bird Air est lancée en France : pour combien et avec quelles caractéristiques ?

Après l’avoir officialisé en septembre 2020, Bird lance officiellement en France sa trottinette électrique Air qui prend le relais de la One. On récapitule sa fiche technique, et on vous dévoile son prix officiel.

Il aura fallu attendre un an entre l’intronisation et le lancement officiel de la Bird Air, toute nouvelle trottinette électrique de l’entreprise californienne spécialisée dans le free floating. Cet engin est le successeur de la Bird One, mais se montre bien plus pratique grâce à un système pliable et un poids plus contenu (13,6 kilos).

Pour aller plus loin

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 officialisée : la trottinette électrique qui veut dompter les grosses côtes

Bird Air : quelle fiche technique ?

« Nous avons conçu Bird Air pour répondre à l’engouement constaté ces derniers mois pour les nouveaux modes de transport et la micro-mobilité. Les Français sont de plus en plus demandeurs de nouveaux moyens de transport durables et respectant la distanciation sociale », a déclaré Scott Rushforth, Directeur des véhicules chez Bird.

Ci-dessous, voici un rappel de sa fiche technique :

Autonomie : 25 kilomètres

Puissance : 250 W

Vitesse maximale : 25 km/h

Cadre en aluminium

Connectivité Bluetooth

Pneus de 8 pouces anti-crevaison

Temps de charge : 4h

Limite de poids : 100 kilos

À l’avant, les feux automatiques (70 lux à 2 mètres) sont épaulés par un phare arrière LED. Sa certification IP34 lui apporte une protection contre les projections d’eau. Enfin, un écran LED placé sur le guidon affiche la vitesse et le niveau de batterie. Tout ce qu’il y a de plus classique, en somme.

Bird Air : prix et disponibilité

Pour son lancement en France, la Bird Air bénéficie d’une exclusivité chez CDiscount au prix de 449 euros TTC, contre 599 euros en temps normal. Cela la place comme une concurrente directe des trottinettes électriques Xiaomi.