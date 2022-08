Tout en or, cette trottinette électrique est probablement la plus chère du monde

Après les iPhone, Caviar s’attaque aux trottinettes électriques : voici la Thunderball, un modèle paré d’or vendu près de 50 000 dollars.

Ces dernières années, Caviar s’est notamment fait connaître pour ses iPhone en or vendus à des prix exorbitants. Sur son site, un iPhone 13 Pro Max s’arrache par exemple à plus de 6000 dollars – même en promotion -, que ce soit pour la version or ou carbone. Bref, ce spécialiste n’hésite pas à « pimper » nos smartphones, souvent à outrance.

Des pièces en or massif

Cette fois-ci, l’entreprise s’est attaquée à un autre type d’appareil qu’est la trottinette électrique. Ainsi est née la Thunderball, présentée dans un communiqué de presse officiel. Comme vous vous en doutez eu égard de la photo, l’or tient une place centrale dans la conception du véhicule : il y en a littéralement partout.

« Thunderball est l’un des projets les plus difficiles de Caviar », apprend-on. Et ce en raison de certaines pièces fabriquées en or massif. Un travail d’orfèvre, qui peut mener à des temps de fabrication à rallonge pour concevoir un seul et unique modèle : le groupe mentionne une durée de deux mois.

Précommandes ouvertes

La Thunderball est basée sur un modèle de trottinette électrique déjà connu : la Dualtron X2 de Minimotors – nous avons d’ailleurs récemment testé la Dualtron Victor. Environ 150 km d’autonomie, vitesse maximale à plus de 100 km/h, la Dualtron X2 est aussi un produit qui fait dans la démesure. Attention, cette vitesse la rend illégale en France – sauf sur voie privée.

Caviar a d’ores et déjà lancé les précommandes de cette luxueuse trottinette électrique : pour les intéressés, il faudra débourser la modique somme de 49 000 dollars, soit le prix de très bonnes voitures électriques. Les ventes seront quant à elle ouvertes dès octobre 2022, précise le communiqué.

