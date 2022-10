Légèreté ou autonomie : les nouvelles trottinettes électriques Xiaomi vous laissent le choix

Même si elles se ressemblent, les deux nouvelles trottinettes électriques Xiaomi ne s'adressent pas tout à fait au même public. Découvrez-en plus sur les caractéristiques des Xiaomi Electric Scooter 4 Pro et 3 Lite.

C’est Xiaomi qui a démocratisé les trottinettes électriques en France. Quelques années plus tard, le constructeur est devenu le leader de ce segment. Notamment en proposant des deux roues bénéficiant d’excellents rapports qualité-prix. Maintenant que le secteur s’est développé, le constructeur chinois en a profité pour élargir sa gamme. On y trouve désormais des trottinettes pour tous les prix, avec des spécificités techniques différentes.

La preuve, Xiaomi a récemment sorti deux nouvelles trottinettes : l’Electric Scooter 4 Pro et l’Electric Scooter 3 Lite, respectivement à 799 et 449 euros. Un écart important, qui amène son lot de différences. De quoi cibler deux profils d’utilisateurs bien différents.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro : la nouvelle Rolls du constructeur

Notée 8/10 par la rédaction de Frandroid, la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro est la trottinette la plus haut de gamme du constructeur chinois. Elle se différencie d’abord avec son puissant moteur de 700 watts. Mais à quoi cela peut-il bien servir alors que la vitesse est limitée à 25 km/h en France ? Un tel moteur permet de gravir les côtes les plus raides, et d’accélérer très rapidement quand le feu passe au vert. Cette vivacité est aussi un gage de sécurité, car elle vous permet d’atteindre la vitesse maximale rapidement.

Cette puissance ne se fait toutefois pas au détriment de la sécurité. La Xiaomi Electric Scooter 4 Pro a l’avantage d’embarquer bon nombre d’équipements de série qui ont de quoi rassurer. On trouve des réflecteurs et des feux à l’avant et à l’arrière, ainsi qu’une sonnette, pour être vu et entendu des autres utilisateurs de la route. Elle profite aussi de pneus plus gros (10″) que les autres trottinettes du constructeur. Ceux-ci héritent d’une conception sans chambre à air (tubeless) bien plus résistante aux crevaisons.

Côté freinage, le double frein à disque (avec ABS à l’avant) offre suffisamment de mordant pour s’arrêter en quelques mètres sans pour autant glisser. Le plateau a aussi l’avantage d’être relativement grand et adhérent, pour pouvoir s’y installer sans peine.

Version Pro oblige, cette trottinette électrique Xiaomi profite d’une très généreuse autonomie. Comptez sur une endurance d’environ 45 km avant de devoir passer par la case recharge. Voilà de quoi assurer de longs trajets, ou bien enchaîner plusieurs jours d’utilisation sans être rechargé.

Xiaomi Electric Scooter 3 Lite : un modèle plus abordable

Si vous n’avez pas besoin d’une telle abondance de puissance, Xiaomi a aussi annoncé sa Electric Scooter 3 Lite. Elle n’est pas aussi puissante, mais elle aussi peut rouler à 25 km/h. Elle est tout simplement moins dynamique lorsqu’il s’agit des accélérations, et plus lente dans les pentes raides. Cela dit, si votre terrain de jeu est plat, et que le trafic ne vous incommode pas, ses capacités sont largement suffisantes.

Même si la trottinette Xiaomi Electric Scooter 3 Lite est plus abordable, ce n’est pas du côté de la sécurité que les concessions sont faites. Le plateau est un peu moins large, mais on trouve toujours les réflecteurs et les phares à l’avant ou la sonnette. Le frein à disque est encore de la partie à l’avant, avec l’ABS. À l’arrière, il s’agit toutefois d’un frein à tambour.

La Xiaomi Electric Scooter 3 Lite dispose d’une autonomie plus légère de 20 km environ. Une endurance qui reste suffisante pour la majorité des petits trajets urbains. Surtout si vous pouvez la recharger au bureau.

Les deux modèles partagent le même système de pliage. La potence se replie sur le deck, puis se verrouille grâce à un mécanisme. De quoi emporter sa trottinette plus aisément avec soi.

Quelle trottinette électrique choisir ?

Avec des prix et des spécificités bien différents, les Xiaomi Electric Scooter 4 Pro et 3 Lite ne se destinent pas exactement au même public.

La Xiaomi Electric Scooter 4 Pro est faite pour vous si :

vous recherchez un nouveau mode de transport principal en milieu urbain ;

vous avez prévu de réaliser de longs trajets.

Alors que la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite est plutôt faite pour vous si :