Ces trottinettes électriques Pure font l’objet d’un rappel : voici lesquelles et ce qui cloche

Certains clients de la marque Pure Electric ont reçu un mail selon lequel leur trottinette électrique Pure Advance ou Pure Advance+ faisait l’objet d’un rappel préventif. En cause : une mise en conformité des poignées.

Le constructeur britannique Pure Electric est contraint de rappeler, physiquement, une partie de ses trottinettes électriques Pure Advance et Pure Advance+. Frandroid avait pu tester durant plusieurs semaines le second modèle, qui jouit d’un design certes inédit et unique, mais dont le prix trop élitiste ne collait pas aux attentes de son segment tarifaire – 1000 euros, pour rappel.

Le modèle Flex n’est pas concerné

Des clients ayant acheté leur modèle sur le site de la Fnac ont reçu le mail suivant – un lecteur de Frandroid nous a transmis l’information :

Chère cliente, Cher client,

Vous avez effectué l’achat d’une trottinette PURE ADVANCE ou PURE ADVANCE+ entre le 1er mars et le 10 mai 2023 depuis notre site Fnac.com Ce produit fait actuellement l’objet d’un rappel préventif. Le fabricant a décidé de rapatrier toutes ses trottinettes afin d’effectuer une mise en conformité des poignées.

Comme l’explique le mail, les poignées sont la cause de ce rappel. Précisons que la Pure Advance Flex, la plus haut de gamme, n’est pas concernée par cette anomalie.

La suite du mail se montre en revanche plus alarmiste. Il invite les utilisateurs à « ne plus utiliser à partir de maintenant votre trottinette Pure Advance ou Pure Advance+ et à nous la ramener au comptoir Sav de votre magasin », peut-on lire. Le problème semble relativement grave pour inciter les clients à stopper toute utilisation de leur engin.

Certaines trottinettes, mais pas toutes

Contactée par Frandroid, la marque a pu nous confirmer officiellement cette campagne de rappel, qui touche néanmoins une partie seulement des trottinettes électriques produites sur ladite période. Par sécurité, Pure Electric a donc préféré toutes les rappeler. Une décision responsable et pleine de bon sens.

Nous n’avons pas pu glaner plus d’informations quant à la nature de l’anomalie relative aux poignées.

