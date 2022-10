Ces VTT électriques ultra premium veulent dompter chaque terrain délicat

Le constructeur espagnol Berria Bikes a dégainé une nouvelle gamme de VTT électriques très haut de gamme, dont les prix oscillent entre 6500 et 10 800 euros.

Outre-Pyrénées, Berria Bikes est un fabricant connu pour sa conception de vélos de route, gravel et VTT. La firme ibérique se positionne cette fois-ci sur le créneau des vélos électriques, avec une nouvelle gamme de VTTAE nommée Mako Hybrid GT, relaye Bike Rumor. Au total, quatre versions du modèle sont présentées sur le site officiel.

Ce quatuor partage quelques éléments techniques en commun : ils optent tous pour un cadre en carbone de 2,6 kg, ainsi qu’un moteur central Polini E-P3+ MX d’un impressionnant couple de 90 Nm. C’est encore plus que le tout récent moteur de Bosch taillé pour les VTT branchés, le Performance Line CX Race Limited Edition et son couple de 85 Nm.

Roues de 29 pouces

Les quatre itérations ont aussi droit à cinq modes d’assistance configurables depuis une commande située sur le guidon, à un écran LCD de trois pouces et à un pneu avant Vittoria Martello, contre un pneu Aggaro à l’arrière. Les roues atteignent quant à elles une taille de 29 pouces.

Sur chaque fiche produit, Berria Bikes mentionne une batterie de 720 Wh, sans préciser l’autonomie théorique estimée. Même si sur le papier, cette capacité devrait fournir un rayon d’action intéressant. Précisons par ailleurs que le poids de chaque modèle a été passé sous silence. On imagine que celui-ci dépasse largement les 20 kilos pour toute la gamme.

Plusieurs différences les démarquent néanmoins les uns des autres, notamment au niveau des suspensions avant et arrière, de la transmission ou encore des freins. Ci-dessous, voici une petite liste à puces de leurs caractéristiques respectives :

Modèle GT 6 :

Fourche suspendue : Rockshox35 Gold RL, 150 mm de débattement ;

Suspension arrière : Super Deluxe Select ;

Transmission : SRAM NX Eagle à 12 vitesses ;

Freins : à disque hydrauliques SRAM DB8 à quatre pistons ;

Tige de selle télescopique : TranzX.

Modèle GT 7 :

Fourche suspendue : Rockshox Pike Select, 150 mm de débattement ;

Suspension arrière : Super Deluxe Select ;

Transmission : Shimano XT RD-M8100 SGS à 12 vitesses ;

Freins : à disque hydrauliques SRAM DB8 à quatre pistons.

Modèle GT8 :

Fourche suspendue : Rock Shox Lyrik Select, 160 mm de débattement ;

Suspension arrière : Super Deluxe Select R ;

Transmission : SRAM GX Eagle à 12 vitesses ;

Freins : à disque hydrauliques SRAM DB8 à quatre pistons.

Mako Hybrid GT Limited :

Fourche suspendue : Rock Shox Lyrik Ultimate, 160 mm de débattement

Suspension arrière : Super Deluxe Select

Transmission électronique : SRAM XXI Eagle AXS à 12 vitesses

Freins : à disque hydrauliques SRAM Level G2 Ultimate à quatre pistons

Ici, la transmission électronique du GT Limitent apporte plusieurs avantages : elle est considérée comme plus silencieuse, plus plus rapide et plus précise, mais aussi plus onéreuse, plus lourde et dépendante d’une batterie qu’il faut recharger avant une sortie.

Des prix qui s’envolent

Berria Bikes propose un configurateur pour personnaliser son modèle. Mais dans l’idée, les modèles sont disponibles à partir des prix suivants :

Berria Mako Hybrid GT 6 : 6499 euros ;

Berria Mako Hybrid GT 7 : 6999 euros ;

Berria Mako Hybrid GT 8 : 8199 euros ;

Berria Mako Hybrid GT Limited : 10 799 euros.

