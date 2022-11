Niu dégaine un vélo électrique haut de gamme mais nébuleux

L’entreprise chinoise Niu a levé le voile sur deux nouveaux véhicules légers dans le cadre de l’EICMA 2022 : un vélo électrique et une trottinette électrique. À l’heure d’écrire ces lignes, trop peu de détails techniques ont été révélés.

L’EICMA, que l’on considère aujourd’hui comme le salon phare de la moto, a ouvert ses portes à Milan le mardi 8 novembre jusqu’au dimanche 13 novembre. L’occasion pour le constructeur chinois Niu de révéler plusieurs véhicules électriques, que sont le BQi C3 Pro et les KQi 1 & KQi Youth.

Grosse autonomie au programme

Le premier est un vélo électrique dont l’ensemble de la fiche technique n’a pas été révélé. À peine sait-on son autonomie, de 100 km. La société ne précise pas avec quel mode d’assistance cette valeur a été atteinte. En revanche, elle indique qu’un système à double batterie – capacité totale de 921 Wh – a été installé dans l’engin.

Source : Niu Source : Niu Source : Niu

Le communiqué de presse envoyé à la rédaction mentionne un « châssis robuste », une courroie en carbone Gates, des freins à disque (probablement hydrauliques) et un porte-bagages arrière. Des accessoires sont disponibles en option : un panier avant (charge utile de 10 kg) et un autre panier arrière (charge utile de 30 kg).

Un prix élevé

Malheureusement, aucun autre élément n’a été communiqué : ni la nature du moteur, le capteur utilisé, le poids, les dimensions, la marque et le modèle des freins ou encore la présence d’une connectivité. En revanche, son prix a filtré : 2999 euros, ce qui le positionne comme un VAE vraiment onéreux sur le papier.

Niu a prévu de le lancer en Europe à partir de mars 2023. D’ici là, on espère en savoir un peu plus à son sujet.

Les Niu KQi 1 & KQi Youth sont des nouvelles trottinettes électriques d’un côté destinée aux adultes, et de l’autre adressée aux enfants. La version Youth vise les 6 – 12 ans, lorsque l’itération KQi Youth+ se limite aux 8 – 14 ans. Les deux modèles revendiquent une autonomie de 11 km et se dotent de poignées colorées et des lumières d’ambiance.

Source : Niu Source : Niu Source : NIu

Le modèle réservé aux adultes promet légèreté et maniabilité et une autonomie de 25 km, le tout au prix de 399 euros. Sa disponibilité interviendra au début de l’année 2023. Les versions Youth arriveront dès janvier au prix de 299 euros.

