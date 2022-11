Ce VTT électrique premium a trouvé une parade pour faire chuter son prix

L’entreprise espagnole BH Bikes a trouvé une petite parade pour faire chuter le prix d’un de ses VTT électriques tout suspendu : utiliser de l’aluminium au lieu de carbone, qui est certes réputé pour être plus léger et plus résistant, mais aussi plus onéreux. Voici donc le iLynx Trail 8.0.

Ces derniers temps, le segment des VTT électriques est devenu un véritable enjeu pour bon nombre de constructeurs. Les nouveaux modèles se multiplient à vitesse grand V, en témoignent les Cannondale Trail Neo 1, Yamaha Moro 07, Frey Evolve Neo et Neo Pro, Lightrider E Ultimate, Lyke SE et autres Ibis Oso.

Cette fois-ci, il faut se tourner du côté du fabricant ibérique BH Bikes pour apercevoir une récente nouveauté : l’iLynx Trail 8.0, déclinée en deux autres versions. Ce vélo tout-terrain électrique reprend en fait les mêmes caractéristiques qu’un autre cycle de la gamme… a une grande différence près : le matériau utilisé pour le cadre.

Une différence de 5 kg

En effet, le BH iLynx Trail 8.0 opte pour de l’aluminium, contre du carbone du côté de l’iLynx Trail Carbon. Forcément, et compte tenu des propriétés de chaque matériau, le poids n’est pas le même. Comme le souligne Hibridos y Electricos, une différence d’environ 5 kilos est même à signaler entre eux.

La version aluminium affiche un poids de 21,3 kg sur la balance, contre 16 kg en face. Ici, nous avons un parfait exemple illustrant les avantages du carbone face à l’aluminium : il est bien plus léger, mais aussi plus cher. Car une différence de 1500 euros sépare tout de même les deux VTTAE.

Pour le reste, leur fiche technique est peu ou prou la même : il est question d’une batterie de 504 Wh offrant une généreuse autonomie de 130 km, du moteur 2EXMAG II de 250 W, d’un couple important de 65 Nm ou encore d’une transmission entièrement fournie par Shimano – 11 vitesses contre 12 vitesses sur le modèle plus cher.

Un prix qui reste élitiste

Les freins sont également identiques : il s’agit de freins à disque hydrauliques Shimano MT420 à quatre pistons, soit une excellente proposition. En revanche, le type d’amortisseur diffère sur l’iLynx Trail 8.0, qui opte pour un modèle Rock Shox Deluxe Debonair à l’arrière et une fourche suspendue Rock Shox Recon RL de 140 mm de débattement.

Décliné en quatre tailles, l’iLynx Trail 8.0 est disponible au prix de 5099 euros, ce qui reste un tarif élitiste n’étant clairement pas à la portée de tout le monde, même les plus passionnés d’entre nous.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.