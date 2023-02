Pistes cyclables : combien de km en plus dans votre région ? Voici les chiffres 2022

Geovelo a dressé un bilan annuel des nouvelles pistes cyclables, en km et par région. Son étude se concentre également sur la quantité de places de stationnement pour 1000 habitants. On fait le point.

Geovelo est une application mobile qui cherche à fournir aux cyclistes le meilleur itinéraire possible selon les aménagements cyclables présents sur votre trajet. Au moment de configurer un itinéraire, cet outil vous propose par exemple trois choix : le plus équilibré, le plus sécurisé ou le plus direct.

Ce service dispose aussi d’outils de calculs et d’analyse, sur lesquels il s’est appuyé pour mener une étude sur 12 régions de France. L’idée : comptabiliser le nombre de pistes cyclables ajoutées entre janvier 2022 et janvier 2023, pour en dresser un bilan complet. Leur travail se concentre aussi sur les stationnements pour vélo.

Belle année 2022 du Grand Est

Avant même de rentrer dans les détails, il convient de s’attarder sur un point : Geovelo parle ici de pistes cyclables. Or, les pistes cyclables sont considérées comme une infrastructure à part entière au sein des aménagements cyclables. Il existe aussi les voies vertes, les bandes cyclables ou encore les double-sens cyclables.

L’étude ne précise pas si seules les pistes cyclables ont ici été prises en compte. Il s’agit sans doute d’un abus de langage pour nommer les aménagements cyclables dans leur ensemble.

Toujours est-il qu’entre janvier 2022 et janvier 2023, la région qui a installé le plus de pistes cyclables en kilomètres est le Grand Est : 388 km supplémentaires, suivis de près par les Hauts-de-France (380 km) et l’Occitanie (351 km). En termes de pourcentage d’augmentation, le top 3 évolue légèrement.

C’est en effet la Normandie qui s’en sort le mieux (+ 8,26 %, de 3240 à 3507 km), talonnée de près par les Hauts-de-France (8,23 %, de 4620 à 5000 km) et la Provence-Alpes-Côte d’Azur (+7,37 %, de 1913 à 2054 km). En dernière position, la Bourgogne-Franche-Comté (+ 1,22 %, de 3598 à 3611 km) se montre plus timide.

Une grosse densité de pistes en Île-de-France

Autre donnée intéressante, la densité de pistes cyclables pour 100 km2. Sans surprise, l’Île-de-France vire en tête avec 38,7 km de pistes, loin devant la Bretagne (16,4 km) et les Hauts-de-France (15, km). Cette région est logiquement boostée par la ville de Paris, qui s’est transformée depuis le Covid en matière d’aménagements.

La quantité de stationnements fait aussi partie du spectre de l’étude, qui classe les Pays de la Loire en première place avec 14,63 places pour 1000 habitants. Derrière, l’Île-de-France tire son épingle du jeu avec 14,27 places, devant l’Auvergne-Rhône-Alpes avec 12,66 places.

En Île-de-France, il sera intéressant d’observer l’évolution de ce chiffre d’ici 2024, puisque la mairie de Paris compte ajouter 10 000 places de stationnement temporaires au niveau des sites olympiques. Ensuite, ces places seront redistribuées aux centres sportifs, aux établissements scolaires ou aux équipements municipaux.

Le département de Seine-Saint-Denis compte aussi ajouter 3000 places de stationnement pérennes aux abords de Stade de France, ce qui devrait faire gonfler les futurs chiffres.

2023 placé sous le signe du vélo

Si ces données nous permettent de nous faire une belle idée de la santé cyclable française, ils corrèlent aussi et surtout avec la fréquentation des pistes enregistrées en 2022. Le bulletin annuel de Vélo & Territoires a recensé une hausse de 8 %, boostée par les zones urbaines où le nombre de passages avait bondi de 10 %.

À l’échelle nationale, l’État souhaite conserver cette dynamique : il a pour cela annoncé un plan vélo de 250 millions d’euros spécialement alloué à l’année 2023. Au programme : construire toujours plus de pistes et de parkings sécurisés, mais aussi développer une filière de vélos made in France.

En France, le vélo a de beaux jours devant lui.

