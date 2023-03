Vélo : cet astucieux support d’antivol va devenir le pire ennemi des voleurs

L’antivol pliable Trelock FS 380 TRIGO est accompagné d’un support plutôt malin, puisqu’il dissimule un emplacement pour AirTag ou SmartTag. Ce faisant, votre vélo musculaire ou électrique peut être suivi à la trace en cas de vol.

En moyenne, 400 000 vélos sont volés en France chaque année. Il existe bien évidemment des réflexes à adopter pour éviter tout type de mésaventure – comme cela nous a pu nous arriver fin 2021 –, bien qu’aucune solution inviolable n’existe si la personne mal intentionnée est déterminée, et surtout bien équipée.

En revanche, des technologies complémentaires peuvent vous aider à retrouver votre monture en cas de vol : les traceurs Bluetooth ou balises GPS, comme Invoxia, l’AirTag ou encore le SmartTag, pour ne citer qu’elles. Encore faut-il les intégrer de manière discrète à votre deux-roues, pour que le voleur ne remarque pas un tel dispositif.

Un support malin comme tout

Parmi les nouvelles solutions récemment lancées sur le marché, se trouve l’antivol pliable Trelock FS 380 TRIGO accompagné de son support X-PRESS. C’est ce support qui peut véritablement changer la donne, puisqu’il dissimule un emplacement soit pour un AirTag (la solution tracking d’Apple), soit pour un SmartTag (son équivalent chez Samsung).

Avec, il est alors possible de suivre votre bien à la trace : d’un côté, l’AirTag s’appuiera sur le maillage des téléphones Apple pour créer un réseau relais de positions, de l’autre, le SmartTag sera en mesure de faire la même chose, mais avec les téléphones Samsung. Le but final étant de localiser la balise, et donc votre vélo volé.

Comme vous pouvez le voir sur la photo mise en ligne par le média spécialisé eBike News, une petite trappe intégrée au support peut être soulevée pour caler votre dispositif. En somme, il est difficile pour le voleur de se douter de quelque chose : s’il retire le support, c’est qu’il est vraiment précautionneux et suspicieux – et vous malchanceux.

D’autres solutions similaires

Cela rappelle en tout cas la fameuse Airbell Bike, elle aussi capable d’accueillir un AirTag au cœur de son petit système, pour toujours plus de discrétion. La société Trelock, elle, s’était aussi illustrée dans un tout autre domaine : l’éclairage intelligent au sol, avec des indications de direction et des informations liées à l’état du sol (mouillé, verglacé).

Le FS 380 TRIGO est vendu entre 89,99 et 99,99 euros selon sa longueur (85 ou 100 cm). Le site officiel dans sa version anglaise ne semble pas encore vendre le support X-PRESS.

