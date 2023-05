Pourquoi il ne faut pas acheter ces 2 nouveaux vélos électriques « Lidl »

Deux nouveaux vélos électriques de la marque allemande Zündapp sont apparus sur le site français de Lidl, les Green 3.7 et Z517 tous deux vendus 1299 euros. Sauf qu’à ce prix-là, la fiche technique ne donne clairement pas envie. On vous explique donc pourquoi il ne faut pas craquer votre tirelire pour eux, et quelles alternatives équivalentes existent.

Bien choisir son vélo électrique n’est pas des plus évidents lorsque vous êtes novices en la matière. Les références pullulent sur le marché, à des prix très variés. Et s’il faut bien admettre quelque chose, c’est que les VAE coûtent généralement un bras. D’ailleurs, le prix moyen d’un vélo électrique en France frôle les 2000 euros.

Il n’empêche, certaines marques sont aujourd’hui positionnées sur le segment de l’entrée de gamme pour proposer des solutions abordables aux moins fortunés. La célèbre enseigne Lidl en fait partie, elle qui commercialise des vélos électriques appartenant au constructeur allemand Zündapp.

Des fiches techniques à bien analyser

Tout récemment, Lidl a lancé deux nouveaux VAE urbains en Belgique et en Allemagne, aux fiches techniques vraiment alléchantes – la France n’est pas encore concernée. Cette fois-ci, elle a ajouté deux modèles Zündapp à son offre : les Green 3.7 E-Bike et Z517, qui rejoignent les Zündapp Trekking 7.7 et Z810.

Certains blogs affirment que ces deux derniers ont été tout juste ajoutés sur le site, ce qui n’est pas le cas. Vous pouviez d’ores et déjà les acheter avant. D’ailleurs, nous les évoquions dans notre article qui aborde les fameux CRIVIT Urban récemment lancés outre-Rhin et au Pays plat.

Vendus 1299 euros, les Zündapp Green 3.7 E-Bike et Z517 peuvent forcément donner envie eu égard à leur prix modéré. Pourtant, nous vous déconseillons clairement de les acheter. Pourquoi ? Car leur fiche technique est a priori trop peu musclée pour ce tarif-là. Surtout, d’autres références bien meilleures existent pour le même prix, voire pour moins cher.

Tâchons tout d’abord de vous expliquer pourquoi leur fiche technique déplaît. Le premier élément dérangeant est la place du moteur, sur le moyeu de la roue avant. Ce type d’intégration est la solution la plus abordable pour un constructeur, mais aussi la plus inconfortable pour un cycliste.

Une autonomie qui fait peur

Un moteur placé sur la roue avant tend généralement à déstabiliser l’utilisateur, à chambouler la répartition du poids et à dégrader l’adhérence. Il vous donne ainsi l’impression de vous faire tracter, ce qui est fort désagréable. Nous avions testé un tel système sur un Brompton électrique, pour un résultat médiocre. Pour 1299 euros, les VAE équipés d’un moteur arrière sont monnaie courante.

Le second point contrariant est l’autonomie. Lidl annonce une portée de 30 à 115 km selon le style de conduite. De toute évidence, le mode d’assistance utilisé joue aussi un rôle. En général, la valeur la plus élevée est obtenue avec le mode le plus faible. A contrario, la valeur la plus faible est réalisée avec le mode le plus fort, qui est généralement le plus utilisé par les usagers lors de leurs trajets.

Faut-il ensuite parvenir à véritablement atteindre l’autonomie théorique annoncée, ce qui n’est pas toujours le cas. Dans l’idée, le Zündapp Green 3.7 E-Bike a donc 30 km de rayon d’action, grand maximum. Là encore, c’est une valeur faible, quand d’autres VAE font mieux – nous y revenons juste après.

Il y a tout de même des points positifs à tirer de sa fiche technique : la fourche suspendue pour ajouter une dose de confort toujours bienvenue, le couple de 45 Nm pour le moins décent (mais discutable à cause du moteur à l’avant), mais surtout, la transmission à variation continue Shimano Nexus à 7 vitesses.

Des alternatives bien plus intéressantes à nos yeux

Pour rappel, une telle transmission permet de changer de vitesse de manière séquentielle via un shifter disponible sur la poignée. Avec, c’est la garantie de ne jamais dérailler et de pouvoir changer de vitesse même à l’arrêt. Pour autant, il ne faut pas sacrifier tout le reste et tout miser sur un tel système relativement rare à ce segment tarifaire, admettons-le.

La fiche technique est complétée par des freins à patins standards à ce prix-là, ainsi qu’un poids conséquent de 25,1 kg. Le Zündapp Z517 s’appuie peu ou prou sur les mêmes caractéristiques, avec un couple légèrement inférieur, 40 Nm. Il faut enfin aborder le type de capteur utilisé : le site ne le précise pas, ce qui n’est généralement pas bon signe.

Dans ce cas, c’est bien souvent un capteur de rotation qui est de mise. Le vélo n’est donc pas sensible à la force que vous exercez dans les pédales. Le capteur attend de détecter une rotation du pédalier pour indiquer au moteur qu’il est temps d’envoyer de l’assistance. Généralement, la réactivité n’est pas au rendez-vous.

Vous l’aurez compris : le gros point noir de ces modèles est la présence du moteur à l’avant. Sauf qu’à 1299 euros, d’autres vélos électriques existent et proposent des prestations très intéressantes. C’est par exemple le cas du NCM Milano T3s, que nous avons pu tester. Il est officiellement vendu 1299 euros… mais passe souvent sous la barre des 1000 euros grâce à des promotions intéressantes.

Le Nakamura E-Crossover V a son mot à dire

Suréquipé, ce modèle s’appuie sur un moteur arrière, un couple de 55 Nm, des freins à disque mécaniques, d’une fourche suspendue, d’une transmission Shimano Altus à 7 vitesses certes entrée de gamme, mais qui s’est montrée à la fois fluide et fiable. À ce prix-là, le capteur de rotation ne fait pas non plus tache. Son autonomie réelle vogue entre 50 et 60 km. Bref, le match est plié.

Pour 300 euros de plus, une excellente référence fait aussi office d’alternative plus qu’attractive : le Nakamura E-Crossover V, qui ne boxe clairement pas dans la même catégorie : capteur de couple réactif, freins à disque hydrauliques, couple de 80 Nm, comportement électrique naturel, fourche suspendue, suréquipée, autonomie réelle de 66 kilomètres. Pour « seulement » 300 euros à ajouter, ce Nakamura clôture les débats. Dans une moindre mesure, le Decathlon Elops 900 E a, lui aussi, son mot à dire.

Quand Decathlon et Intersport rassurent

Plus généralement, et loin de nous l’idée de remettre en cause la qualité et la durabilité des modèles Zündapp, mais acheter auprès de Decathlon ou d’Instersport – la marque Nakamura appartient à Intersport – tend un peu plus à rassurer. Ils n’ont certes pas le savoir-faire des grandes marques premium, mais leur réputation est globalement bonne.

Il est important de connaître les petites subtilités des vélos électriques. Pour ce faire, Frandroid a rédigé un lexique complet qui vous permettra de tout y comprendre avant votre achat. Nos guides d’achats des meilleurs vélos électriques pas chers et des meilleurs vélos électriques du marché peuvent aussi vous guider dans vos choix.

