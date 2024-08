Pourquoi la condamnation de Google aux États-Unis pourrait signer l’arrêt de mort de Firefox et Mozilla

Mozilla pourrait être une victime collatérale de la défaite de Google aux États-Unis. La position dominante du géant de la recherche pourrait couper la fondation de 86% de ses revenus.

Source : Mozilla Firefox

Dans la nuit du 5 au 6 août, Google a été jugée en situation de monopole aux États-Unis dans le domaine de la recherche. Le géant de la tech abuse de sa position dominante sur le marché, notamment avec ses contrats juteux avec Apple, Samsung et Mozilla pour faire de Google le moteur de recherche par défaut sur leurs produits.

Si les sommes engagées avec Apple et Samsung sont non négligeables, elles représentent une petite part des résultats financiers colossaux de ces groupes. Mozilla ne peut pas en dire autant.

Une perte colossale pour Mozilla Firefox

Mozilla, connu comme étant l’éditeur du navigateur Firefox, mais aussi Thunderbird et Bugzilla, se nomme en réalité Mozilla Foundation. Il s’agit d’une organisation à but non lucratif, mais qui doit évidemment tout de même payer ses salariés et son infrastructure. Tout cela a un coût.

C’est là que l’accord avec Google intervient. D’après les déclarations financières de Mozilla pour 2021 – 2022, les revenus générés par l’accord avec Google représentaient 86% des revenus de la fondation. C’est-à-dire 510 millions de dollars sur les 593 millions de revenus totaux.

Si Google n’a plus le droit de continuer de tels accords en raison de sa position dominante, Mozilla pourrait perdre l’accès à une part très importante de ses revenus.

Un élément essentiel du web mondial

Si Firefox n’est pas le navigateur le plus populaire au monde, Mozilla représente pourtant une pièce très importante dans les rouages de l’Internet mondial.

Bien avant Apple, c’est Mozilla qui était en pointe sur la question de la vie privée des internautes, par opposition à Internet Explorer de Microsoft puis Google Chrome. Aujourd’hui, c’est le dernier navigateur grand public à ne pas reposer sur le moteur Chromium avec Apple Safari.

C’est cette indépendance qui permet, par exemple, à Firefox de ne pas intégrer Manifest V3, ce changement d’accès pour les extensions qui devraient mettre à mal les bloqueurs de pubs.

Mozilla participe activement au développement du web, notamment avec sa place au W3C. Il a une place importante dans le monde de l’open source et du logiciel libre.

L’impact d’un monopole

Pour l’heure, la décision du tribunal américain doit encore passer l’épreuve de l’appel d’ores et déjà annoncé par Google. Si la firme de Mountain View, la situation de Mozilla pour être réellement mise en danger.

L’éditeur travaille depuis de longues années à trouver d’autres sources de revenus alternatives à Google. Ce travail va devoir être grandement accéléré pour ne pas rester dépendant de la situation dominante du géant de la recherche.

Par le passé, Mozilla a déjà signé des accords avec d’autres moteurs de recherche comme Yahoo. Peut-être que la fondation arrivera à trouver un contrat intéressant avec les nouveaux concurrents de Google : Bing Chat et SearchGPT.