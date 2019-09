Article sponsorisé par Fnac

Depuis aujourd’hui et jusqu’à la mi-septembre, la Fnac organise une grande vague de promotions sur les PC ultraportables. Il y a deux belles offres à retenir : l’une sur le Dell Inspiron 14 aux alentours de 400 euros, et l’autre sur le Dell XPS 13 de 2019, qui perd près de 220 euros sur son prix initial.

Que ce soit pour les cours en amphi ou tout simplement pour le bureau, la rentrée est le moment idéal pour changer de PC portable. Bonne nouvelle, deux des meilleurs ultraportables de Dell sont actuellement en promotion. L’un se destine avant tout aux petits budgets tandis que le second est la référence actuelle de l’ultraportable.

Le Dell Inspiron 14 (3481) à 404,99 euros au lieu de 539,99 euros

Lancé au prix de 600 euros au début de l’année, le Dell Inspiron 14 est l’un des rares ultraportables de qualité vendus à prix accessible. Il ne fait en effet que 2,1 cm d’épaisseur, pour 33 cm de largeur et 24 cm de profondeur. Son poids de 1,71 kg lui permet d’être facilement transporté dans un sac à dos.

Plus que son design et ses dimensions, ce sont surtout les performances qui sont intéressantes chez ce Dell Inspiron 14. Il dispose en effet d’un processeur Intel Core i3 de septième génération, d’un SSD de 128 Go et de 4 Go de RAM et l’ensemble tourne sous Windows 10. Très clairement, vous ne ferez pas tourner le dernier Battlefied sur ce PC, mais il sera amplement suffisant pour des tâches bureautiques simples (Office, lecture de vidéo) ou ouvrir une bonne dizaine d’onglets sur un navigateur Internet.

Le Dell Inspiron 14 bénéficie actuellement d’une promotion de 25 % sur son prix de base. Il est actuellement vendu 404,99 euros au lieu des 539,99 euros. Probablement l’un des meilleurs rapports qualité-prix pour un PC portable à moins de 500 euros.

Pourquoi recommande-t-on le Dell Inspiron 14 ?

Un excellent rapport-qualité prix

Des performances plus que suffisantes pour de bureautique

Des dimensions parfaites pour un sac à dos

Le Dell Inspiron 14 (3481) à 404,99 euros

Le Dell XPS 13 9380 (2019) à 1232,55 euros au lieu de 1449,99 euros

Le Dell XPS 13 est sans conteste l’un des meilleurs ultraportables de cette année. Une référence du genre qui s’appuie sur un design premium, mélange d’aluminium et de magnésium. On apprécie tout particulièrement ses dimensions (11,6 mm d’épaisseur) et son poids plume (1,23 kg) qui en font l’un des appareils les plus compacts du moment. Principale nouveauté de cette mouture 2019 : la caméra (la plus petite webcam du monde intégrée à un PC grand public, avec ses 2,25 mm de diamètre) est désormais placée au-dessus de l’écran, dans l’une des fines bordures d’écran.

Sous le capot, Dell a intégré ce qu’il existe de plus performant actuellement. On trouve donc un processeur Intel Core i7-8565U avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage (SSD au format M.2). Une machine particulièrement musclée , capable de supporter n’importe quelle tâche de bureautique, mais aussi de la retouche photo ou de l’édition de vidéo. Quant à son autonomie, ce Dell XPS 13 est capable de tenir 7 à 9 heures en définition QHD et plus de 20 heures en utilisation bureautique classique avant d’avoir besoin d’être rechargé.

Lancé aux alentours de 1500 euros au début de l’année, le Dell XPS 13 bénéficie depuis aujourd’hui et jusqu’à la mi-septembre d’une réduction de 15 %. On le retrouve aujourd’hui sur la Fnac au tarif de 1232,55 euros, l’un des plus bas prix atteints cette année.

Pourquoi recommande-t-on le Dell XPS 13 ?

L’un des meilleurs ultraportable de l’année

Un design premium et un poids plume

Des performances haut de gamme

Le Dell XPS 13 9380 à 1232,55 euros