LG fabriquerait en toute discrétion 3 nouveaux écrans pour Apple, dont 2 mini LED

Apple mijoterait bien quelque chose sur le plan de l’affichage, avec l’assistance de LG. Le géant coréen fabriquerait en effet discrètement trois nouveaux moniteurs pour le compte d’Apple. Des écrans dont les diagonales sont pour le moins évocatrices.

LG travaillerait actuellement à la production de trois nouveaux écrans pour le compte d’Apple. C’est ce que relayait, mercredi, le site spécialisé MacRumors. La rumeur provient d’un leaker ayant un assez bon pedigree en matière d’informations relatives à Apple, elle semble par ailleurs corroborer certaines prédictions de l’analyste Ross Young, justement spécialisé dans l’industrie de l’affichage.

En l’occurrence, Dylandkt croit savoir que LG aurait développé trois moniteurs pour Apple reprenant des diagonales usitées par la marque à la pomme : 24, 27 et 32 pouces. Des tailles d’écrans qui correspondent respectivement aux dimensions de l’iMac, d’un potentiel futur iMac Pro, et du moniteur Pro Display XDR. Sur Twitter, Dylandkt précise toutefois qu’à ce stade, les trois écrans fabriqués par le sud-coréen sont placés dans des boîtiers sans marque. Factuellement, rien ne nous assure donc qu’ils sont bien destinés à Apple, mais ces trois produits disposent pourtant de spécifications proches de ce que la firme californienne recherche et utilise déjà pour ses écrans.

La technologie mini-LED et le 120 Hz au menu

On apprend par exemple que les modèles 27 et 32 pouces seraient basés sur la technologie mini LED. Pour rappel, Apple utilise déjà ce type de dalles, notamment sur ses iPad Pro de 12,9 pouces et ses moniteurs Pro Display XDR actuels. Plus récemment, on retrouvait aussi cette technologie d’affichage sur les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces.

🧵Thread 1/4: There are three LG made Displays encased in unbranded enclosures for usage as external monitors that are in early development. Two of which have the same specifications as the upcoming 27 inch and current 24 inch iMac displays. — Dylan (@dylandkt) December 15, 2021

Ces deux écrans de 27 et 32 pouces profiteraient par ailleurs d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pouvant correspondre à la technologie ProMotion employée par Apple sur ses iPad Pro ainsi que sur ses derniers iPhone 13 Pro et Pro Max. On découvre enfin que le modèle 32 pouces fabriqué par LG serait épaulé d’une puce Apple… sans plus de détails.

Ces informations rappellent les prédictions de l’analyste Ross Young. L’intéressé estimait récemment qu’Apple pourrait effectivement lancer un nouvel iMac de 27 pouces avec écran mini LED (potentiellement un iMac Pro), et ce, sur le premier semestre 2022. Cet été, le site 9to5Mac relayait pour sa part une rumeur laissant entendre qu’un nouvel écran Pro Display XDR serait dans les cartons, équipé d’une puce A13 Bionic. Cela semble se confirmer.

Notons aussi que Mark Gurman, journaliste pour Bloomberg souvent très bien informé, indiquait il y a quelques mois qu’une version plus abordable du moniteur Pro Display XDR serait à l’étude chez Apple. S’il se concrétise, ce moniteur externe plus accessible serait le premier depuis 2016 à cibler le grand public. Avec son prix de départ fixé à 5499 euros, le Pro Display XDR actuel se destine en effet clairement au monde professionnel.

