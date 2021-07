Malgré la crise, le marché du PC est en excellente santé : les chiffres IDC, Canalys et Gartner le confirment

Les estimations d’IDC, Canalys et Gartner confirment l’excellente santé du marché du PC. Il s’est vendu beaucoup d’ordinateurs au printemps, plus de 80 millions dans le monde.

Le marché du PC va très bien. Canalys, IDC et Gartner, les trois cabinets d’études les plus connus, ont livré leurs chiffres qui concernent le second trimestre 2021. Ils étaient attendus, car c’est un marché de l’électronique qui revient de loin, et continue de grossir tout en défiant les pénuries liées à la pandémie.

Une croissance ralentit, mais tout de même une croissance

Ni la pénurie de composants ni les problèmes de logistique n’ont ralenti la croissance des ventes d’ordinateurs qui a connu la plus forte augmentation de la dernière décennie. Depuis 2014, date à laquelle 308 millions de PC ont été vendus, le marché du PC était en baisse… jusqu’à 2020 avec 300 millions de PC écoulés.

D’après Gartner, les livraisons mondiales de PC ont continué d’augmenter de 4,6 % pour atteindre 71,6 millions au deuxième trimestre 2021. Cette augmentation représente une baisse substantielle par rapport à la croissance de 35,7 % observée au premier trimestre, ce qui semble principalement lié à la pénurie. Malgré tout, la bonne dynamique est toujours présente. On s’attend à plus de 300 millions de PC vendus en 2021.

De son côté, IDC évoque 13 % de croissance d’une année sur l’autre, mais le cabinet d’études reconnaît également un ralentissement de la croissance. Enfin, Canalys souligne que d’importants changements sont en cours, avec l’arrivée prochaine de Windows 11, la popularité de Chrome OS ainsi que les nouveaux Mac M1.

Lenovo et HP mènent toujours la danse

Ci-dessous, voici les chiffres fournis par IDC. Néanmoins, les chiffres IDC, Canalys et Gartner sont globalement les mêmes.

Volume 2T 2021 Parts de marché au 2T 2021 Volume 2T 2020 Parts de marché au 2T 2020 Lenovo 20,005 23,9 % 17,407 23,6 % HP 18,594 22,2 % 18,104 24,5 % Dell 13,976 16,7 % 12,01 16,3 % Apple 6,156 7,4 % 5,63 7,6 % Acer 6,088 7,3 % 5,177 7 % Autres 18,795 22,5 % 15,551 2,1 % Total 83,614 100 % 73,879 100 %

Comme ces dernières années, Lenovo et HP se disputent la première place. Après avoir pris la tête lors du second trimestre 2020, HP suit de près Lenovo, avec une progression bien moins importante (+2,7 % pour HP contre +14,9 % pour Lenovo). Dell suit à une plus grande distance et plus loin se trouvent Apple et Acer au coude à coude.

Si l’on en croit les chiffres de Gartner, Dell, Apple et Acer ont été les plus grands gagnants en termes de livraisons globales, avec une croissance de 14 % ou plus par rapport au deuxième trimestre 2020.