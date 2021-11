Teenage Engineering lance un mini boîtier PC à assembler soi-même

Connu pour ses synthétiseurs, Teenage Engineering apparaît cet automne sur un marché où on ne l'attendait pas : celui des boîtiers PC. La marque a en effet lancé son Computer-1, un boîtier Mini-ITX en aluminium... mais aussi et surtout en kit.

Cinq plaques d’aluminium orange (1 mm), quelques vis et deux poignées chromées. C’est tout ce qui compose l’intriguant Compter-1. Ce nouveau boîtier PC Mini-ITX (322 x 170 x 190 mm), livré en kit, est signé Teenage Engineering : une marque principalement connue pour ses synthétiseurs et ses périphériques minimalistes. Lancé en fin de semaine dernière à 195 euros sous nos latitudes, ce produit surprise, en développement depuis 2014, est d’ores et déjà en rupture de stock. Il est toutefois possible d’être notifié lorsque de nouvelles unités seront disponibles.

« Ce n’est pas un boîtier PC révolutionnaire », admet humblement Teenage Engineering sur son site officiel, « mais nous l’aimons et l’utilisons tous les jours. Nous voudrions maintenant la partager avec vous ».

Un boîtier PC atypique, à assembler soi-même

Comme de nombreux autres produits estampillés Teenage Engineering, le Computer-1 est à assembler soi-même en pliant et visant les différentes plaques d’aluminium jusqu’à constituer le boîtier, surmonté de deux poignées (un clin d’oeil au Mac Pro ?).

Très compact, le boîtier de Teenage Engineering permet d’accueillir une alimentation au format SFX, une petite carte graphique occupant jusqu’à deux slots et ne dépassant pas les 180 mm de long (elle sera logée dans la partie haute du boîtier), et un ventirad de 120 mm de haut maximum. Il faut toutefois tempérer ses attentes sur le plan du refroidissement : seul un ventilateur de 120 mm peut visiblement être installé sur le panneau latéral droit du Computer-1. Ce boîtier un brin rudimentaire pourrait par ailleurs s’avérer assez bruyant. Des concessions auxquelles il faudra être prêt pour profiter d’un concept clairement original et d’un boîtier produit en quantités restreintes.

Si vous cherchez une alternative aussi compacte, mais beaucoup moins coûteuse, Engadget fait notamment mention de la MasterBox NR200 de Cooler Master, proposée en France aux environs de 80 euros. Nous pensons aussi au Fractal Design ERA ITX, assez élégant, disponible à un peu plus de 130 euros.