Vous pouvez créer un PC de bureau pour 30 euros en transformant une box Android

Le Raspberry Pi à prix plancher, ce n'est plus possible depuis la pénurie de semi-conducteurs. Un développeur indépendant a néanmoins trouvé un moyen de créer un mini PC pour 30 euros.

Un PC à 30 euros, cela existait depuis longtemps. En effet, on peut récupérer un Raspberry Pi 3 ou Pi 4, y installer une distribution Linux ou même Windows 11. On se retrouvait avec un mini PC. Pour finir la transformation complète, il faut y ajouter un boitier, un dissipateur thermique et une micro SD. Mais, ça, c’était avant les pénuries de semi-conducteurs qui ont fait grimper le prix des Raspberry Pi.

Une box Android comme base

Sous le nom d’Inovato Quadra, le développeur Michael Burmeister s’est mis dans l’idée de créer un PC miniature avec un matériel abordable que l’on peut facilement trouver dans le commerce actuellement.

Pas de Raspberry Pi finalement, il a opté pour un boîtier TV Android de fabrication chinoise, numéro de modèle T95, qui peut être acheté sur AliExpress ou Amazon, avec des tarifs de 20 à 40 euros.

Ce petit boitier a l’intérêt d’être équipé d’un SoC ARM Amlogic S905W, de 2 Go de mémoire vive, 16 Go de stockage, du Wi-Fi, du Bluetooth et de diverses connectiques. Plusieurs variantes peuvent être considérées, en fonction des disponibilités et des prix : T95 Mini, T95 max, Q+ ou H96 MAX V11.

Au lieu d’Android, il a opté pour une distribution GNU/Linux allégée, basée sur Debian 11 et l’environnement de bureau XFCE. Ici, on ne parle pas d’un PC performant, néanmoins, suffisant pour naviguer sur le web, lancer des vidéos, effectuer des tâches de bureautique simples, comme trier des fichiers, éditer un document et ainsi de suite. Vous pouvez directement acheter le matériel déjà préconfiguré, sous le nom de Quadra, mais vous pouvez également concevoir votre propre mini PC.

Ils ont mis à disposition un tutoriel étape par étape, simple à suivre. Il vous faut un ordinateur, sous Windows, macOS ou Linux, ainsi qu’une carte microSD ou un adaptateur USB. L’installation consiste à télécharger un utilitaire nommé MultiTool, puis flasher la carte micro SD, ensuite, il faudra y installer le firmware Quadra. Une fois l’installation réalisée, la micro SD peut être branchée sur la box TV pour la transformer en mini PC. L’opération dure au total un peu moins de 30 minutes, environ.

