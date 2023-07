Encore un peu de patience, Apple réfléchirait bien à lancer un iMac XXL

Trop petit pour certains utilisateurs, l'iMac de 24 pouces introduit en 2021 pourrait à l'avenir être proposé parallèlement à un modèle de 32 pouces… seulement voilà, ce dernier serait encore loin de se concrétiser.

Après l’arrivée d’un MacBook Air XXL de 15 pouces, une grande première pour cette gamme et un produit que nous avons apprécié, Apple pourrait-il nous proposer une version agrandie de son iMac ? Si l’on en croit les informations de Mark Gurman, la chose serait actuellement envisagée chez Apple, qui « expérimenterait » effectivement un modèle de 32 pouces. Dans sa newsletter PowerOn, le journaliste de Bloomberg explique néanmoins que cette (grande) version de l’iMac ne se concrétiserait pas de sitôt. En l’état, il ne faudrait pas compter sur ce nouveau modèle avant la fin d’année 2024, et ce dans le meilleur des cas, prédit l’intéressé.

Avec son écran de 32 pouces, ce nouvel iMac serait idéal pour les utilisateurs avancés et pour certains créatifs ayant besoin d’une plus grande surface d’affichage que les 24 pouces offerts par l’iMac actuel — même si ce format reste un bon compromis entre les iMac de 21,5 pouces et de 27 pouces autrefois proposés au catalogue d’Apple.

Une sorte de remplaçant de l’iMac Pro ?

En l’occurrence, l’arrivée à moyen terme d’un iMac de 32 pouces permettrait à Apple de remplacer, du moins en quelque sorte, l’iMac Pro de 27 pouces disparu il y a quelques années. Depuis, aucune alternative n’a d’ailleurs été proposée sur le terrain des Mac AIO, forçant les utilisateurs créatifs à se tourner vers notamment vers le combo Mac Studio et Studio Display. Une solution coûteuse, un peu plus encombrante qu’un simple iMac, et pas forcément adaptée à tous les utilisateurs avancés.

Quoi qu’il en soit, Mark Gurman réajuste aussi ses prévisions concernant le lancement d’un iMac 24 pouces sous processeur Apple M3. Toujours équipée d’une puce M1 désormais « vieillissante », la version actuelle de l’appareil devait, selon le journaliste de Bloomberg, être mise à jour sur le second semestre 2023. Une prédiction émise en mars, que le journaliste décale légèrement en ce mois de juillet. D’après lui, Apple aurait finalement repoussé cette mise à niveau matérielle au début d’année 2024.

