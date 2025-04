Microsoft commercialise un nouveau mini PC Windows, il mise tout sur le cloud

Le Windows 365 Link est là : petit par la taille, grand par le cloud.

Microsoft vient de sortir une nouveauté qui risque de faire parler : le Windows 365 Link, son tout premier mini PC pensé pour le bureau.

Cette mini machine est déjà disponible pour les pros via les partenaires commerciaux de Microsoft. De plus, il est réservé aux entreprises abonnées à Microsoft 365. Pas de vente au grand public pour l’instant.

Ce mini PC, c’est une porte d’entrée vers le cloud. En gros, il ne fait pas grand-chose tout seul : il sert à se connecter à un PC virtuel qui tourne sur les serveurs de Microsoft avec Windows 11. Vous bossez dessus comme sur un ordinateur classique, mais toute la puissance vient d’ailleurs. Très utile pour les entreprises qui veulent centraliser leurs outils et simplifier la gestion. Et côté design, il est tellement discret qu’il pourrait presque passer inaperçu derrière un écran.

Côté technique, le Windows 365 Link ne va pas vous scotcher par sa puissance brute, mais il n’est pas là pour ça. À l’intérieur, on trouve un processeur Intel N250, un petit modèle avec 4 cœurs qui peut grimper jusqu’à 3,8 GHz. Son intérêt ? Il consomme très peu : seulement 6 watts. Du coup, pas besoin de ventilateur bruyant, il se refroidit tout seul.

Pour accompagner ce processeur, Microsoft a mis 8 Go de RAM LPDDR5 – une mémoire rapide et moderne – et 64 Go de stockage flash UFS. Ajoutez à ça du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.3 et un port Ethernet. Bref, il a tout ce qu’il faut pour rester connecté sans galérer. Et avec ses ports USB, HDMI et DisplayPort, vous pouvez même brancher jusqu’à trois écrans, dont deux en 4K.

Dédié au cloud computing

On se trouve avec un matériel dédié pour Windows 365 Link, avec simplicité. Vous le branchez, vous l’allumez, et hop, il se connecte tout seul à Microsoft Entra (un système pour gérer les identités en ligne) et à Intune (un outil pour le contrôle à distance). C’est ce qu’on appelle un « client léger » dans le jargon – un appareil qui ne stocke presque rien en local et qui mise tout sur le cloud.

Avec ses 12 cm de côté et 3 cm de haut, il se glisse partout. Sur un bureau encombré ou dans une salle de réunion, il passe inaperçu.

Pour le prix, il faut compter environ 350 dollars aux États-Unis. En Europe, rien d’officiel pour l’instant.

Cela nous fait penser aux Shadow Box, à l’époque la startup Blade avait des mini machines dédiées pour se connecter à son « Shadow » avec un Windows 10 dans le nuage.