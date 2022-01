ThinkBook Plus Gen 3 : quand Lenovo greffe une tablette à un gros laptop

Le CES a donné l'occasion à Lenovo d'annoncer une flopée de nouveaux laptops. Parmi les plus intrigants, le ThinkBook Plus Gen 3... un PC portable de 17,3 pouces auquel le constructeur chinois a ajouté un joli greffon : une dalle tactile de 8 pouces.

Pour le CES 2022, Lenovo s’est senti d’humeur audacieuse. En plus des nombreux PC portables gaming présentés sur le salon et du renouvellement esthétique opéré dans ses gammes Yoga, notamment, le fabricant chinois a voulu surprendre avec le ThinkBook Plus Gen 3. Dévoilé hier, l’appareil mise sur deux écrans pour séduire : un écran principal de 17,3 pouces… et une dalle tactile de 8 pouces incrustée directement dans le châssis.

Ce concept dual-screen n’a au fond rien d’une nouveauté, plusieurs autres constructeurs s’y sont déjà essayés avec plus ou moins de succès. On pense en premier lieu à Asus et ses ZenBook Pro Duo / ZenBook Duo, mais aussi à Apple et la Touch Bar de ses anciens MacBook Pro. Une bande tactile mal-aimée qui n’a pas été reconduite sur les nouveaux modèles lancés en fin d’année dernière. Cela dit, Asus, comme Apple, avait logé son écran secondaire au-dessus du clavier. Lenovo choisit pour sa part d’ajouter ce qui ressemble à une « petite » tablette tactile juste à droite du clavier.

Une disposition dual-screen pratique à l’usage

Cette conception a des avantages note The Verge qui a pu prendre en main l’appareil. « Je préfère nettement cette disposition à celles des ZenBook Duo. Vous n’avez pas besoin d’acheter un repose-poignets séparé, et vous n’avez pas l’air d’un T. rex lorsque vous tapez », souligne Monica Chin, journaliste pour le site américain. Il faut dire que les ZenBook Duo d’Asus sont effectivement dépourvus de repose-poignets, ce qui rend la frappe très inconfortable pour certains utilisateurs. Un écueil que le ThinkBook Plus Gen 3 parvient à éviter.

L’appareil mise pour le reste sur son grand écran de 17,3 pouces au format 21:10 pour faire du pied aux créatifs et aux utilisateurs avancés ayant besoin d’un grand espace d’affichage, notamment pour le multitâche. Cette dalle principale est certifiée Dolby Vision et profite d’une définition 3072 x 1440 p. Elle peut monter à 400 cd/m² de luminance maximale pour un rafraîchissement annoncé à 120 Hz. La dalle secondaire du ThinkBook Plus Gen 3 se limite par contre à une définition plus modeste de 800 par 1280 pixels. On peut l’utiliser en guise de tablette graphique grâce à un stylet fourni (conçu pour se ranger directement dans le châssis) et une application miroir est disponible pour certains modèles de smartphones. Il est autrement possible d’utiliser cette dalle en guise de second écran, tout bêtement.

Dans le communiqué de presse que Lenovo nous a fait parvenir, la marque précise que le ThinkBook Plus Gen 3 est motorisé par les derniers processeurs Intel Core H-Series de 12e génération. On y trouve jusqu’à 32 Go de mémoire vive en LPDDR5 et jusqu’à 1 To SSD de stockage. Une webcam 1080p est également annoncée, au même titre qu’une connectivité Wi-Fi 6E.

Le ThinkBook Plus Gen 3 sera disponible dans nos contrées en septembre 2022, à partir de 1 049 € (hors taxes précise Lenovo). Un tarif à première vue assez compétitif.

