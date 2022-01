Dell et Alienware : économisez jusqu’à 32 % sur une sélection de matériel gaming

Marque dédiée au gaming de Dell, Alienware profite des soldes hivernales pour proposer de nombreuses réductions sur PC portables et écrans. Une bonne occasion pour s’équiper et affronter sereinement l’année vidéoludique qui se profile.

Après avoir offert des réductions sur ses PC portables bureautiques, ou ses serveurs, Dell continue ses soldes hivernales et nous fait découvrir une jolie sélection de produits gaming à prix réduit. Via sa marque dédiée Alienware, Dell propose des PC portables et écrans conçus de manière à offrir des performances optimales en jeu et nous vous avons concocté une sélection de produits regroupant les meilleures offres disponibles actuellement.

Les offres Dell Gaming en bref :

Et comme toujours avec Dell, sachez que si vous avez le moindre souci avec votre commande, ou bien si vous souhaitez simplement poser des questions sur l’un des modèles présentés, vous pouvez toujours contacter le service client. Pour se faire, rien de plus simple : il vous suffit d’appeler le 0801800001 du lundi au vendredi, entre 9 h et 18 h. Vous pourrez aussi très facilement échanger avec un expert directement sur la page du produit qui vous intéresse ou via WhatsApp au 0776156299.

L’Alienware M15 à partir de 1562 euros

Modèle emblématique de chez Alienware, le M15 est une machine qui dispose de solides arguments pour convaincre tous ceux qui souhaitent une machine de jeu pure et dure. Cette version R4 en particulier, bénéficie d’une configuration haut de gamme qui mise sur la puissance. Elle s’articule en effet autour d’un processeur Intel Core i9-10980HK de 10e génération, pas moins de 32 Go de RAM, un stockage 1 To en Raid 0 (soit deux SSD pci.e M.1 de 512 Go) et surtout, une GeForce RTX 3080 8 Go. De quoi lui permettre de faire tourner n’importe quel jeu récent avec toutes les options graphiques au maximum, sans aucun problème.

Côté écran, cet Alienware M15 R4 profite d’une dalle FHD de 15,6 pouces (1920 par 1080 pixels) dotée d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz et d’un temps de réponse de 3 ms. De jolies performances qui accompagneront à merveille la puissance de ce PC, d’autant plus que ce moniteur peut compter sur la technologie G-Sync (pour éviter les effets de déchirements et fluidifier l’image) et Advanced Optimus (qui optimise les performances énergétiques et la communication entre le GPU et l’écran). La couverture à 100 % du gamut sRGB vous permettra aussi de profiter de couleurs éclatantes en toutes circonstances.

Au-delà de cette puissance, l’Alienware M15 R4 se paie aussi le luxe de posséder un design aussi élégant que fonctionnel. Son châssis en alliage de magnésium lui permet de demeurer fin et léger en dépit de sa taille (à peine 2,11 kg sur la balance). Grâce à un revêtement permettant de limiter les salissures et les traces de doigts, il fait preuve d’une grande sobriété une fois ouvert. Son clavier, grand et confortable, se pare de discrètes LED RGB tandis que sa charnière surélève l’écran pour un confort maximal. Cela permet aussi au système de refroidissement de mieux dissiper la chaleur, et ainsi de conserver la puissance de PC plus longtemps.

L’Alienware M15 R4 bénéficie actuellement d’une jolie ristourne de 21 %, dont 8 % grâce au code de réduction WINTER8, ce qui vous permettra de l’obtenir à 2896,18 euros au lieu de 3647,97 euros.

Vous pourrez aussi retrouver l’Alienware M15 Ryzen Edition R5 en promotion. Cette machine équipée d’un Ryzen 7 5800H, 16 Go de RAM et d’une GeForce RTX 3060 6 Go est proposée à 1597,98 euros au lieu de 1997,98 euros en temps normal.

Dernière offre à ne pas manquer, l’Alienware M15 R6 qui tombe à 1562,18 euros au lieu de 2097,99 euros grâce à au code de réduction WINTER8. Pour rappel, cette machine est équipée d’un Core i7-11800H de 11e génération, de 16 Go de RAM et d’un GeForce RTX 3060 6 Go.

Le Dell G15 à 949 euros (au lieu de 1199 euros)

Plus discret que ses confrères de chez Alienware, le Dell G15 se positionne comme une machine de jeu sobre, efficace, et beaucoup plus abordable. Compatible avec Windows 11, ce PC dispose d’un Core i5-11400H de 11e génération, suppléé par une GeForce RTX 3050 Ti 4 Go. Cette configuration est complétée par 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go lui octroyant suffisamment de puissance pour faire tourner correctement les jeux du moment, à condition de ne pas être trop gourmand. Côté écran, l’on pourra trouver une dalle FHD de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un rétroéclairage LED et une technologie anti-reflet qui se mariera à merveille avec ses grands angles de vue.

Conçu pour offrir des performances optimales, ce PC portable dispose d’un système de refroidissement extrêmement efficace qui repose d’une part sur des caloducs en cuivre pour dissiper la chaleur, mais aussi sur des prises d’air situées au-dessus du clavier. Ces dernières conduisent ensuite l’air vers les composants avant de l’expulser par des orifices situés sur l’arrière et les côtés de la machine. De quoi gérer aisément les pics de chaleur en jeu, et ne pas altérer la puissance de ce G15.

En ce moment, le Dell G15 bénéficie d’une réduction de 2 1 % qui fait baisser son prix de 1199,31 euros à 949,31 euros.

L’écran gaming Alienware AW3821DW à 1199 euros (au lieu de 1768 euros)

Pour profiter pleinement de la beauté des jeux les plus récents, il est nécessaire d’avoir un écran capable de supporter les toutes dernières technologies utilisées par l’industrie (Ray Tracing et 4K en tête). Alienware semble l’avoir bien compris avec son AW3821DW, un écran incurvé de 38 pouces qui en a sous le capot. Cette dalle Nano IPS, dotée d’une définition native 4K, dispose d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz (en DisplayPort) et d’un temps de réponse de 1 ms seulement, assurant une fluidité maximale. Une fluidité encore améliorée par la compatibilité G-Sync.

Côté affichage, cet Alienware AW3821DW n’y va pas avec le dos de la cuillère. La technologie VESA DisplayHDR 600 avec Local Dimming permet d’obtenir un contraste important et des couleurs plus profondes. De son côté, la technologie IPS Nano Color permet une palette de couleurs plus importante que la plupart des écrans sRGB classiques. Ce moniteur couvre en outre 95 % du gamut DCI-P3, ce qui lui offre une jolie polyvalence.

Pour ne rien gâcher, ce moniteur est aussi élégant qu’ergonomique. Sa dalle incurvée offre une immersion totale une fois en jeu en proposant un FoV étendu. Le confort est aussi à l’honneur avec son socle entièrement réglable qui vous permettra de gérer non seulement l’orientation de votre écran, mais aussi sa hauteur ou son inclinaison. Sachez enfin que cet écran dispose de la technologie ComfortView et la certification TÜV limitant les émissions de lumière bleue, de manière à minimiser la fatigue visuelle.

Pour ses soldes d’hiver, Dell propose l’écran Alienware AW3821DW à 1199 euros au lieu de 1768,54 euros, soit une réduction de 32 %. Un prix que vous pourrez obtenir grâce au code de réduction FRAW3821DWJAN.

En ce moment, vous pourrez aussi découvrir l’écran S2421HGF en promotion sur la boutique Dell. Cette dalle TN Full HD de 24 pouces dispose d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz et d’un temps de réponse de 1 ms. Elle est proposée à 201,71 euros au lieu de 267,19 euros en temps normal.