Asus dégaine deux nouveaux ZenBook à écran OLED, sous puces AMD et Intel Arc

Asus a dévoilé deux nouveaux PC portables misant l'un comme l'autre sur la technologie d'affichage OLED : les ZenBook 13S et ZenBook Pro 15 Flip.

Fidèle à son engagement de multiplier les PC portables équipés d’écrans OLED, Asus a annoncé cette semaine deux nouveaux produits : les ZenBook 13S et ZenBook Pro 15 Flip. Le premier est un ultraportable de 13 pouces motorisé par une puce AMD Ryzen 6000 ; le second une machine de 15 pouces armée par Intel tant sur le plan CPU que GPU, grâce à un processeur Alder Lake (12e génération) couplé à une carte graphique Intel Arc.

Commençons par le ZenBook 13S. L’appareil reprend un design assez proche du ZenBook 13 OLED lancé l’année dernière, avec un châssis épais d’environ 1,5 cm pour un peu moins de 1 kg sur la balance, mais pimente le tout avec des coloris plus originaux : Ponder Blue, Aqua Celadon, Refined White, et Vestige Beige (visibles ci-dessus). Autre nouveauté en termes, de design : un changement de logo. La marque troque son gros sigle « Asus » pour un « A » stylisé. Une nouveauté que l’on devrait logiquement retrouver sur d’autres modèles de la marque en 2022.

Deux machines haut de gamme… au prix salé

Sur le plan des spécifications, l’appareil mise sur ce qui se fait de mieux avec un écran OLED tactile 2,8K au format 16:10. OLED oblige cette dalle est très réactive (0,2 ms de temps de réponse annoncé), mais profite aussi d’une luminance généreuse : 550 cd/m2 au maximum selon Asus. La connectique de l’appareil regroupe trois ports USB-C 3.2 Gen 2 prenant en charge l’alimentation et l’affichage, mais aussi une prise casque. À priori il faut par contre faire l’impasse sur un port USB-A.

Sous le capot de ce ZenBook 13S OLED est installé un processeur AMD Ryzen de toute dernière génération. On pourra choisir entre un Ryzen 5 6600U et un Ryzen 7 6800U, couplé à un maximum de 32 Go de RAM (LPDDR5). Le stockage pourra quant à lui s’étendre jusqu’à 1 To en SSD.

Pour l’instant, Asus n’a pas encore annoncé de date de lancement précise pour ce nouveau produit. On ignore également quel sera son prix, mais l’actuel ZenBook S (sans écran OLED) se négocie aux environs de 1500 euros en prix de départ.

Plus performant, mais aussi un peu plus encombrant, le Zenbook Pro 15 Flip OLED s’adresse pour sa part aux utilisateurs avancés et éventuellement aux créatifs. Il mise pour se faire sur une configuration Intel de toute dernière génération, combinant au maximum un Core i7-12700H et une carte graphique dédiée Intel Arc A370M. On y trouve pour le reste jusqu’à 16 Go de RAM « seulement » et 1 To de stockage en SSD.

Côté affichage, Asus nous gratifie d’une dalle OLED de 15,6 pouces 2,8K (2880 x 1620 pixels) là aussi, capable de monter à 120 Hz. Cet écran se limite par contre à un ratio 16:9 un peu vieillot en 2022, alors que les formats 16:10 et 3:2 pullulent.

Asus n’a pas annoncé non plus de créneau de lancement ou de prix pour ce Zenbook Pro 15 Flip OLED. L’appareil devrait toutefois se monnayer entre 1500 et 2000 euros en fonction de la configuration choisie. Nous avons contacté Asus France pour essayer d’en savoir plus.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.